Drept la replică | Lucian Borta: Veniturile mele din Marea Britanie sunt legale, declarate și impozitate integral

vineri, 2 ianuarie 2026

Drept la replică !

Resping ferm orice tentativă de a sugera existența unor ilegalități în legătură cu situația mea financiară sau cu activitatea desfășurată în Marea Britanie. Datele invocate în articol sunt reale și publice, însă interpretarea lor, în special prin titlu, induce o concluzie nejustificată și creează o percepție eronată în spațiul public.

Apreciez că demersul mediatic apare în contextul în care, în exercitarea atribuțiilor mele administrative, probabil am deranjat anumite interese prin decizia de a reduce taxele locale la nivelul minim permis de lege, măsură adoptată exclusiv în beneficiul cetățenilor municipiului Drăgășani. Această decizie posibil sa fi afectat anumite interese financiare, fapt care poate explica intensitatea și direcția atacurilor publice.

Veniturile menționate provin din activități economice legale desfășurate în Regatul Unit, în anul 2024, perioadă în care am derulat contracte multiple în domeniul transporturilor, logisticii și recrutării. Am locuit și muncit în Marea Britanie timp de 14 ani, inițial ca angajat, ulterior ca antreprenor, iar toate veniturile au fost declarate și impozitate integral, cu taxe plătite de ordinul sutelor de mii de lire sterline, pe care le pot dovedi!

Structura firmelor, inclusiv existența unui număr redus de angajați direcți, reprezintă o practică legală și uzuală în Regatul Unit, unde subcontractarea este un model economic standard, inclusiv în industrii precum logistică, farmaceutică sau alimentară. Acest cadru explică nivelul veniturilor raportate, fără a indica nereguli.

Am decis restrângerea activității economice din Marea Britanie pentru a reveni în România și a mă implica în educarea celor 3 copii dar și în dezvoltarea municipiului Drăgășani, orașul în care m-am născut și în care îmi cresc copiii. O parte semnificativă a veniturilor realizate în străinătate a fost reinvestită în România, în special în Drăgășani, prin investiții care au generat locuri de muncă și plusvaloare economică locală.

Susțin pe deplin transparența și dreptul publicului la informare, însă consider că orice analiză trebuie să rămână echilibrată, factuală și lipsită de insinuări speculative. În acest sens, salut o dezbatere onestă și deschisă, dar resping categoric orice tentativă de discreditare personală sau profesională.

Lucian Borta