joi, 29 ianuarie 2026

Dorina Mutu, desemnată Personality of the Year 2025 la Gala Forbes România

Gala Forbes România – Personality of the Year 2025 a încheiat sesiunea de premiere din acest an cu acordarea marelui trofeu Personality of the Year Dorinei Mutu, fondatoarea rețelei de retail Annabella. Distincția i-a fost înmânată de Raluca Michailov, Owner Forbes România & Forbes Moldova, într-un moment care a celebrat performanța, consecvența și leadershipul autentic în mediul de afaceri românesc.

Într-o lume a business-ului marcată de transformări rapide și presiuni constante, Dorina Mutu s-a remarcat printr-o viziune stabilă și o dorință fermă de a construi cu sens. Parcursul său profesional reflectă echilibrul atent dintre tradiție și modernitate, dintre dezvoltare accelerată și respect pentru valorile care stau la baza unei afaceri sănătoase. Integritatea, forța decizională și un simț fin al oportunităților definesc o personalitate care a știut să transforme provocările în avantaje competitive.

Versatilitatea și capacitatea de a îmbrăca multiple roluri – de la antreprenor la lider de echipă și strateg – au plasat-o pe Dorina Mutu într-un rol principal pe scena afacerilor din România. Alături de soțul său, Dan Mutu, aceasta deține compania vâlceană de retail Annabella, precum și fabrica de conserve din legume și fructe Râureni, achiziționată în anul 2008 și transformată într-un brand cu rezonanță națională.

Retailerul românesc Annabella este cunoscut în industrie pentru una dintre cele mai importante mișcări strategice din ultimii ani: achiziția a 87 de magazine aparținând grupului Ahold Delhaize, deținătorul rețelelor Mega Image și Profi. Unitățile preluate sunt amplasate în 44 de localități, cu o prezență puternică în București și Ilfov, dar și în județele Prahova, Giurgiu și Dâmbovița, consolidând astfel poziția Annabella ca jucător relevant pe piața de retail modern din România.

Premiul Personality of the Year 2025 confirmă nu doar succesul unei afaceri, ci și forța unei viziuni antreprenoriale care a crescut organic, cu rădăcini locale solide și ambiții naționale. Dorina Mutu devine, astfel, un reper de leadership feminin și un exemplu de construcție durabilă în economia românească.