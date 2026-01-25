DOCUMENTE OFICIALE: Licitația pentru Parcul Capela, anulată din cauza unei erori administrative GRAVE. Cine răspunde?

duminică, 25 ianuarie 2026

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost nevoită să anuleze licitația de peste 5 milioane de euro pentru proiectul „Amenajare Parc Capela” nu din vina antreprenorilor, ci din cauza unei erori administrative comise chiar în interiorul instituției. Acest lucru reiese clar din documentele oficiale ale procedurii de achiziție publică, intrate în posesia noastră.

Greșeala care a aruncat în aer licitația

Potrivit raportului procedurii, autoritatea contractantă a publicat în SEAP anunțul de participare nr. CN1086478 la data de 14 octombrie 2025, cu termen-limită inițial de depunere a ofertelor 21 noiembrie 2025. Ulterior, termenul a fost prelungit până la 28 noiembrie 2025, în urma solicitărilor de clarificări din partea ofertanților.

Problema majoră apare după închiderea depunerii ofertelor, când, în etapa de verificare a documentelor, s-a constatat că: anunțul de participare transmis spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) a fost selectat ERONAT, fapt care a dus la încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Cu alte cuvinte, procedura a fost viciată încă din faza de publicitate, o eroare care nu mai putea fi corectată fără anularea completă a licitației.

Documentul este cât se poate de clar: în această situație devin aplicabile prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, care obligă autoritatea contractantă să anuleze procedura atunci când:

„încălcările prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului”.

Mai mult, legea precizează explicit că aceste încălcări includ erori sau omisiuni apărute pe parcursul procedurii, care nu mai pot fi corectate fără a încălca principiile transparenței, tratamentului egal și concurenței loiale.

Antreprenorii NU au nicio vină

Contrar mesajelor „pe surse” vehiculate inițial, documentele arată limpede că: nu ofertele au fost problema; nu documentațiile firmelor participante au generat anularea; nu a existat vreo neconformitate imputabilă antreprenorilor.

Responsabilitatea revine exclusiv autorității contractante, care a gestionat defectuos etapa de publicitate și selecția anunțului pentru publicarea în JOUE.

Cine a semnat anularea

Raportul procedurii poartă semnăturile membrilor comisiei de evaluare, printre care: președinte cu drept de vot: Leontin-Cristian Ionascu; membri: Mihaela Prodescu, Mariana Iordache, Paula Dragoi, Cristina Canalas

Aceștia confirmă oficial că licitația se anulează în baza legii, ca urmare a unei erori procedurale imposibil de remediat.

Întrebările care nu mai pot fi evitate

Cine a făcut selecția eronată a anunțului pentru JOUE? Cine răspunde pentru pierderea timpului, banilor și resurselor firmelor participante? Există consecințe administrative sau disciplinare pentru această greșeală? Ce garanții există că reluarea licitației nu va fi afectată de noi „erori”?

Cazul Parcului Capela nu este un simplu „incident tehnic”, ci un exemplu de administrare defectuoasă a unui proiect major, cu fonduri europene, care pune sub semnul întrebării competența și responsabilitatea aparatului administrativ din Primăria Râmnicu Vâlcea.

Licitația nu a fost anulată „din motive obscure”, ci pentru că legea a fost încălcată chiar de cei care trebuiau să o respecte.

Iar nota de plată — întârzieri, suspiciuni, lipsă de încredere — este achitată, ca de obicei, de comunitate.

Tiberiu Pîrnău