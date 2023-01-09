DEZVALUIRI: Tupeu fără precedent: Ilie Bolojan refuză să spună cine a plătit vizita partenerei sale la Viena

miercuri, 7 ianuarie 2026

Într-o perioadă în care guvernul condus de premierul Ilie Bolojan cere cetățenilor să accepte sacrificii și o austeritate resimțită la nivelul buzunarului, prim-ministrul României se află în mijlocul unei controverse politice incendiare legate de finanțarea vizitei oficiale de la Viena – vizită la care a participat și partenera sa, fără ca Executivul să ofere clarificări publice despre cine a suportat cheltuielile acesteia.

Tăcere suspectă în condiții de austeritate

La începutul lunii decembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a efectuat o vizită oficială în Austria, fiind primit la Viena de oficiali austrieci, în cadrul discuțiilor diplomatice privind cooperarea bilaterală și consolidarea relațiilor regionale. Vizita a fost confirmată oficial de Guvernul României, însă detalii referitoare la componența delegației sau costurile aferente însoțirii sale de către partenera sa au fost evitate cu obstinație de către Executiv.

Jurnaliștii de la Realitatea Plus au solicitat Guvernului României, în mod repetat, să clarifice dacă deplasarea partenerei premierului a fost plătită din bani publici sau din alte surse – însă până în acest moment nu a venit nicio explicație oficială. Această tăcere ridică semne de întrebare privind transparența și responsabilitatea față de cetățeni, mai ales în contextul în care mulți români se confruntă cu creșteri de taxe și presiuni financiare.

Întrebări care rămân fără răspuns

Cine a suportat cheltuielile de transport, cazare și protocol pentru partenera premierului în cadrul vizitei la Viena?

Au fost acestea plătite din bugetul statului sau din surse private ale premierului?

Dacă vizita a fost oficială, care este rolul oficial al partenerei sale în delegația guvernamentală?

Până în prezent, Guvernul Bolojan nu a emis un comunicat detaliat care să răspundă explicit acestor întrebări. Această lipsă de transparență agravează suspiciunile și alimentază criticile opoziției, dar și ale societății civile, privind folosirea resurselor publice în interes personal.

Replici din media și reacții politice

Controversata situație a stârnit deja reacții în spațiul public. Comentatori și analiști politici au subliniat pe rețelele de socializare și în emisiuni de opinie că premierul „nu poate sau nu vrea” să explice prezența partenerei sale, ceea ce a alimentat speculațiile și criticile privind etica și responsabilitatea publică.

În același timp, opoziția parlamentară cere mai multă claritate și responsabilitate, iar unii politicieni au sugerat că situația ar putea avea implicații serioase asupra încrederii publice în Guvern, dacă nu se clarifică rapid sursa și modul de finanțare al vizitei.

Pe fondul unor măsuri economice percepute ca dure de către populație, refuzul premierului Ilie Bolojan de a răspunde clar la întrebările privind finanțarea vizitei partenerei sale la Viena ridică mari semne de întrebare despre prioritățile și transparența actualei administrații. Într-un stat democratic, responsabilitatea și explicarea clară a utilizării banilor publici ar trebui să reprezinte norme de bază – nu însă o opțiune negociabilă pentru cei aflați la putere.