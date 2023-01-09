Detalii cutremurătoare despre crima din Mădulari: victima, bătută și înjunghiată mortal

marți, 13 ianuarie 2026

Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost plasați în arest preventiv și sunt cercetați pentru omor, fiind acuzați că ar fi ucis un bărbat în vârstă de 75 de ani din comuna Mădulari. Informația a fost confirmată luni de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, potrivit Agerpres.

Conform anchetatorilor, incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 9 ianuarie, în apropierea unui drum județean din localitate. Cei doi l-ar fi întâlnit pe bătrân și l-ar fi agresat, lovindu-l repetat cu pumnii în zona feței până când acesta a căzut inconștient. Ulterior, victima ar fi fost târâtă pe un teren viran, pe o distanță de aproximativ 10–20 de metri.

Acolo, tânărul de 20 de ani i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un briceag în zona gâtului, provocându-i moartea imediată. După comiterea faptei, cei doi suspecți s-au întors la locuințele lor, iar arma crimei ar fi fost aruncată într-o centrală termică pe lemne, aflată la domiciliul unuia dintre ei.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost descoperit a doua zi de un localnic, care a alertat autoritățile. Polițiștii au reușit să-i identifice rapid pe suspecți, care au fost reținuți.

Ulterior, aceștia au fost prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea. Instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor doi, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost comisă fapta.