Deputatul Ovidiu Popa: „PSD apără fermierii români de competiția neloială și de lipsa garanțiilor reale”

vineri, 23 ianuarie 2026

Deputatul Ovidiu Popa: „PSD apără fermierii români de competiția neloială și de lipsa garanțiilor reale”

Deputatul PSD de Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că, în urma unui vot decisiv al europarlamentarilor social-democrați, Parlamentul European a decis trimiterea Acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, suspendând astfel procedura de adoptare.
„A fost o decizie luată la limită, în care PSD a făcut diferența. Am ales să apărăm fermierii români de o competiție neloială și de lipsa unor garanții reale. Susținem comerțul liber, dar nu în detrimentul agriculturii românești. PSD a ales România și pe cei care muncesc pământul. Alții au preferat să întoarcă privirea și să lase fermierii fără sprijin”, a declarat deputatul PSD Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

    • © 2026 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe