vineri, 23 ianuarie 2026

Deputatul Ovidiu Popa: „PSD apără fermierii români de competiția neloială și de lipsa garanțiilor reale”

Deputatul PSD de Vâlcea, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că, în urma unui vot decisiv al europarlamentarilor social-democrați, Parlamentul European a decis trimiterea Acordului Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, suspendând astfel procedura de adoptare.

„A fost o decizie luată la limită, în care PSD a făcut diferența. Am ales să apărăm fermierii români de o competiție neloială și de lipsa unor garanții reale. Susținem comerțul liber, dar nu în detrimentul agriculturii românești. PSD a ales România și pe cei care muncesc pământul. Alții au preferat să întoarcă privirea și să lase fermierii fără sprijin”, a declarat deputatul PSD Vâlcea.