Deputatul AUR Antonio Popescu trage semnalul de alarmă: gărzile medicale plătite ca în 2018 riscă să blocheze spitalele din România

joi, 22 ianuarie 2026

Deputatul AUR Antonio Popescu trage semnalul de alarmă: gărzile medicale plătite ca în 2018 riscă să blocheze spitalele din România

Criza gărzilor medicale riscă să blocheze spitalele din România, iar județul Vâlcea nu face excepție. Problema a fost adusă oficial în Parlament de deputatul AUR Antonio Popescu, care a adresat o întrebare parlamentară ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, semnalând situația alarmantă din sistemul sanitar.

Potrivit documentului, gărzile medicale reprezintă una dintre cele mai vulnerabile componente ale sistemului, atât din perspectiva siguranței pacienților, cât și a epuizării cadrelor medicale. În numeroase spitale din țară, inclusiv din Vâlcea, există un deficit major de medici, iar asigurarea continuității actului medical devine, în multe cazuri, imposibilă.

Deși salariile personalului medical au fost majorate în 2018, plata gărzilor a rămas blocată la nivelul anterior, fiind reglementată în principal de OUG nr. 43/2016. Astfel, un medic care efectuează o gardă de 18–24 de ore primește, în medie, între 200 și 1.000 de lei brut, în funcție de unitatea sanitară și de sporuri. Sume considerate profund disproporționate față de responsabilitatea și durata muncii prestate.

Această realitate a generat efecte dramatice în spitale. Tot mai mulți medici refuză efectuarea gărzilor suplimentare peste cele 20 de ore obligatorii lunar, iar cei care acceptă să acopere lipsurile ajung suprasolicitați, expuși riscului de burnout și erori medicale. În același timp, multe unități sanitare nu mai pot asigura liniile de gardă în specialități vitale precum UPU, ATI, neurologie, oftalmologie sau chirurgie.

Mai grav, personalul medical migrează constant către sectorul privat sau către centre universitare mari, lăsând spitalele județene și municipale fără specialiști. Situații recente arată că există manageri de spitale care nu mai au niciun instrument legal pentru a asigura gărzile, întrucât legislația actuală este ambiguă și permite refuzul gărzilor suplimentare fără consecințe.

Deputatul Antonio Popescu atrage atenția și asupra faptului că menținerea gărzilor de 24–30 de ore consecutive contravine principiilor de sănătate ocupațională și siguranță a pacientului. Deși Ministerul Sănătății a anunțat intenția de a introduce gărzi de 12 ore și de a redefini tipurile de program, fără o majorare reală a plății, aceste măsuri riscă să fie doar un pansament temporar.

În acest context, parlamentarul solicită clarificări concrete: când va fi actualizată valoarea gărzilor medicale, dacă se va renunța la raportarea la salariile din 2018, ce impact bugetar ar avea o majorare reală și dacă spitalele județene, inclusiv cele din Vâlcea, vor fi incluse în aceste măsuri

Semnalul de alarmă tras în Parlament este unul grav: fără intervenții rapide și coerente, camerele de gardă riscă un blocaj funcțional, iar presiunea asupra medicilor rămași în sistem devine insuportabilă. Deputatul AUR a cerut răspuns scris din partea ministrului Sănătății, în termenul legal, subliniind că situația nu mai suportă amânare.