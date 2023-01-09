DBS Dramicam, firma politicianului Lucian Rădulescu, angajează pe bandă rulantă: cum arată „boom-ul” unei firme care rulează milioane din contracte publice

marți, 13 ianuarie 2026

DBS Dramicam, firma politicianului Lucian Rădulescu, angajează pe bandă rulantă: cum arată „boom-ul” unei firme care rulează milioane din contracte publice

După un an în care a intrat în forță în achizițiile publice din județul Vâlcea, DBS Dramicam Building Solutions SRL intră într-o nouă etapă vizibilă pentru toată lumea: recrutări masive de personal. Nu mai vorbim de un simplu anunț de job, ci de o adevărată ofensivă pe piața muncii, care arată fără echivoc că firma are șantiere multe și bani suficienți pentru a-și extinde rapid echipa.

Societatea, la care este asociat politicianul Lucian Rădulescu (împreună cu cumnatul), lider PSD și director general al companiei naționale TBRCM, caută în această perioadă șoferi profesioniști, muncitori calificați și chiar personal de specialitate, precum ingineri devizieri. Toate posturile sunt full-time, cu disponibilitate imediată și cu salarii peste media pieței locale.

Șofer profesionist – salarii de până la 1.500 de euro și cazare inclusă

Unul dintre cele mai atractive anunțuri este cel pentru șofer profesionist. Firma oferă: salariu între 1.000 și 1.500 de euro, cazare asigurată, stabilitate și continuitate a activității, program predictibil și condiții bune de muncă.

Cerințele sunt clare: permis categoria C, atestat CPC și seriozitate. Cu alte cuvinte, DBS nu caută „ocazionali”, ci oameni care să rămână pe termen lung. Două posturi sunt disponibile imediat, iar deplasările se fac doar în județul Vâlcea și zonele limitrofe.

Muncitori calificați – „fără pauză” pe șantierele din județ

În paralel, compania recrutează muncitori calificați: zidari, zugravi finisori, faianțari. Oferta este una greu de ignorat pentru piața locală: salarii de la 5.000 lei net, negociabile; program stabil, luni – vineri; transport asigurat; continuitate garantată a lucrărilor.

Cerința de bază este experiența – minimum 5 ani – semn că firma are nevoie de oameni care să intre direct „în pâine”, pe proiecte deja contractate. Nu este vorba despre un șantier temporar, ci despre o activitate constantă, pe termen lung, pe raza județului Vâlcea.

Devizier inginer – poziție-cheie într-o firmă care rulează proiecte mari

Poate cel mai relevant anunț este cel pentru devizier inginer. Această poziție apare, de regulă, doar în firme care gestionează proiecte mari, cu bugete serioase. Viitorul angajat va întocmi devize, va analiza costuri, va negocia cu furnizori și va monitoriza bugetele proiectelor.

Este un post strategic, care arată că DBS nu mai este o firmă mică de construcții, ci una care funcționează la nivel profesionist, cu mai multe șantiere deschise simultan și cu un volum mare de lucrări.

Ce spun, de fapt, aceste angajări?

Dincolo de detalii, mesajul este limpede:

DBS Dramicam are foarte mult de lucru.

Nicio firmă nu oferă:

salarii de peste 5.000 lei,

cazare,

transport,

stabilitate și continuitate

…dacă nu are contracte serioase în derulare.

Angajările pe bandă rulantă sunt cel mai bun indicator al boom-ului financiar prin care trece societatea. După ce a câștigat contracte publice de zeci de milioane de lei în județ, compania este nevoită acum să își mărească rapid forța de muncă pentru a face față volumului de lucrări.

Fără a acuza și fără a trage concluzii juridice, realitatea este una singură:

banii din contractele publice se văd direct în piața muncii.

DBS Dramicam, firma asociată liderului PSD Lucian Rădulescu, nu doar că prosperă (cifră de afaceri de peste 11 milioane euro în 2024), dar își consolidează poziția prin angajări masive, salarii atractive și promisiuni de stabilitate.

Chiar dacă, în ultima perioadă, a pierdut anumite licitații (în special cele organizate de colegul de partid de la Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău!), DBS Dramicam se menține din ce în ce mai solidă pe piața lucrărilor de construcții publice din Vâlcea.

Iar întrebarea firească rămâne: