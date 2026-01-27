marți, 27 ianuarie 2026

Copiii din Rîmnicu Vâlcea cu dizabilități, prinși între instituții: CJ caută soluții, ISJ neagă responsabilitatea. Părinții cer stoparea mutării „Centrului Andreea”

Situația copiilor cu dizabilități care învață la CSEI Râmnicu Vâlcea – unitatea de lângă Școala Nr. 13 – devine tot mai tensionată, pe fondul deciziei de renovare a clădirii pe o perioadă de doi ani și al lipsei unei soluții clare și sigure de relocare. Deși, din punct de vedere legal, responsabilitatea identificării unui spațiu alternativ revine Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Consiliul Județean s-a implicat activ în căutarea unor variante, încercând să evite blocarea procesului educațional.

Surse apropiate discuțiilor confirmă că reprezentanții Consiliului Județean au purtat mai multe consultări și au analizat spații aflate în administrarea instituției, tocmai pentru a veni în sprijinul copiilor și părinților. Contactată pe acest subiect, Mihaela Andreianu, inspector școlar general al ISJ Vâlcea, susține însă contrariul, afirmând că responsabilitatea nu ar aparține exclusiv Inspectoratului, poziție care contrazice cadrul legal și amplifică haosul administrativ.

Între timp, părinții rămân fără răspunsuri clare și sunt puși în fața unei variante considerate de-a dreptul inacceptabile, mutarea la Centrul Troianu.

O poziție fermă vine din partea Mihaelei Lupu, părinte al unui copil diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, elev al unității, reprezentant al părinților, membru fondator și președinte al Asociației Not Different, organizație care desfășoară activități zilnice cu persoane cu dizabilități mintale, și membru fondator al Federației RO-TSA. Aceasta a formulat o petiție oficială prin care contestă decizia de mutare a Centrului Andreea și spațiul propus pentru relocare.

Petiția se bazează pe documente publice și pe raportul Consiliului de Monitorizare privind Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Troianu, raport care evidențiază deficiențe grave: lipsa rampelor de acces, inexistența lifturilor sau a platformelor pentru deplasare pe verticală, diferențe de nivel care îngreunează mobilitatea, grupuri sanitare neaccesibilizate, lipsa barelor de sprijin și montarea elementelor sanitare la înălțimi improprii.

Raportul mai semnalează uzura accentuată a mobilierului și ușilor, improvizații pentru asigurarea intimității beneficiarilor și probleme de siguranță care pot fi tolerate temporar într-un centru rezidențial pentru adulți, dar sunt total incompatibile cu desfășurarea unui proces educațional destinat copiilor cu dizabilități. Mai mult, recomandările oficiale ale Consiliului de Monitorizare subliniază necesitatea urgentă de accesibilizare a clădirii, confirmând că spațiul, în forma actuală, nu este adecvat.

Părinții resping categoric și varianta școlii online. Pentru copiii cu dizabilități, educația nu înseamnă doar lecții, ci terapie, socializare, rutine clare și dezvoltarea abilităților de viață. Mutarea în online ar însemna o anulare a dreptului real la educație și incluziune.

În petiția transmisă autorităților, părinții solicită: publicarea tuturor documentelor care au stat la baza deciziei de mutare; suspendarea oricărei relocări până la identificarea unui spațiu autorizat ISU și DSP și complet adaptat; evaluări oficiale, transparente, pentru orice locație propusă; consultarea reală și formală a părinților înainte de o decizie finală.

În timp ce instituțiile își pasează responsabilitatea, copiii rămân captivi într-un conflict administrativ. Cazul de la Râmnicu Vâlcea ridică o întrebare gravă: cine răspunde, în final, pentru dreptul la educație al copiilor cu dizabilități?

Tiberiu Pîrnău