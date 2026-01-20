Copiii cu dizabilități, abandonați de autoritățile din Vâlcea? Mutați la distanţă sau trimiși în online

miercuri, 21 ianuarie 2026

O mamă din Râmnicu Vâlcea trage un semnal de alarmă dureros în legătură cu situația copiilor cu nevoi speciale care învață la CSEI Râmnicu Vâlcea, școala situată lângă Școala Nr. 13. Instituția urmează să intre într-un amplu proces de renovare, estimat la doi ani, o veste bună în aparență, având în vedere condițiile improprii în care învață copiii: lipsa rampelor de acces, lipsa liftului și infrastructură complet neadaptată nevoilor elevilor cu dizabilități.

Problema reală apare însă în momentul în care autoritățile – reprezentanți ai Consiliului Județean și ai Inspectoratului Școlar – propun soluții considerate de părinți inacceptabile. Printre variantele avansate se numără mutarea copiilor la Băbeni, la Troianu sau chiar trimiterea acestora în sistem online.

Pentru mulți părinți, deplasarea zilnică la Băbeni este imposibilă. Distanța mare, lipsa unui transport adaptat și costurile ridicate îi determină pe unii să ia în calcul înghețarea anului școlar. Sunt familii cu venituri extrem de reduse, care abia reușesc să pună ceva în pachetul copilului pentru ora 12. După o viață întreagă de încercări, acești copii și părinții lor sunt din nou puși în fața unei nedreptăți greu de suportat.

Nici varianta Troianu nu este una viabilă. Spațiul de lângă restaurantul Noblesse este complet impropriu pentru desfășurarea activităților școlare. Acolo ar urma să fie mutați peste 140 de copii, în condițiile în care există foarte puține săli de clasă, mult sub necesarul real. Mai mult, spațiile sunt deja ocupate de peste 30 de beneficiari – mame singure cu copii – ceea ce face situația și mai complicată.

În plus, accesul este dificil, iar costurile de transport ar urma să fie suportate tot de părinți. Vorbim despre copii cu probleme locomotorii, care nu ar trebui să ajungă niciodată într-o astfel de locație. Părinții povestesc cu revoltă cum, în prezent, sunt nevoiți să își care copiii în brațe până la etajele superioare, ajutați de alți părinți, în timp ce cărucioarele sunt urcate separat. O imagine revoltătoare pentru un județ care pretinde că are grijă de cetățenii săi.

Părinții se întreabă de ce nu sunt luate în calcul și alte locații aflate în administrarea Consiliului Județean. Un exemplu ar fi Centrul de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, situat lângă Spitalul Nord, despre care se știe că are puțini beneficiari și că a fost renovat recent. Un spațiu care ar putea fi adaptat rapid pentru copii, oferind condiții decente și sigure.

„Nu mai știm cui să ne adresăm. Nimeni nu ne ascultă, nimeni nu ne ia în seamă. Suntem lăsați de izbeliște și obligați să ne descurcăm singuri. Luptăm zi de zi pentru acești copii nevinovați, iar autoritățile ne întorc spatele”, spune mama copilului.

Ceea ce se întâmplă în Vâlcea cu acești copii este șocant și revoltător. În loc de soluții reale, adaptate și umane, autoritățile oferă improvizații care riscă să distrugă șansele la educație ale unor copii deja greu încercați de soartă.

Părinții cer respect, empatie și soluții reale. Cer doar atât: dreptul copiilor lor la educație în condiții decente.