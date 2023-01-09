Constantin Rădulescu: Să aveți o zi de Bobotează binecuvântată și liniștită!

ASTĂZI, DUMNEZEU S-A ARĂTAT LUMII! Astăzi, creștinii de pretutindeni prăznuiesc Botezul Domnului în apele Iordanului. Este sărbătoarea Teofaniei (Arătării lui Dumnezeu), momentul în care Dumnezeirea S-a arătat lumii în întregime: Fiul, în timp ce era botezat, Duhul Sfânt, sub formă de porumbel, și Tatăl, prin Vocea din cer.

Boboteaza este ziua în care se sfințesc apele, iar tradiția ne spune că tot ce este stropit cu Agheasmă Mare capătă protecție divină. Tocmai de aceea, preoții trec în această perioadă pragul caselor noastre pentru a sfinți gospodăriile, aducând binecuvântarea care alungă spiritele rele.

Agheasma Mare are puteri tămăduitoare și ne ocrotește familiile pe tot parcursul anului, fiind un dar sfânt pe care vă îndemn să îl primiți cu credință în suflet.

Să aveți o zi de Bobotează binecuvântată și liniștită!

Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea