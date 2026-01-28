Constantin Rădulescu: Noul CET din Vâlcea este în grafic, nu există riscul sistării apei calde și căldurii

joi, 29 ianuarie 2026

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, anunță că proiectul de modernizare a CET se desfășoară conform planului, asigurând furnizarea apei calde și a căldurii în condiții normale.

„Este vorba despre un proiect major, implementat pe o perioadă de trei ani. Ne aflăm în primul an, iar primele echipamente au fost deja livrate”, a declarat Constantin Rădulescu.

Detalii suplimentare despre viitorul CET vor fi prezentate într-un interviu amplu, în care vor fi explicate etapele următoare ale investiției.

Președintele CJ Vâlcea transmite un mesaj clar către populație: „Nu există motive de panică. Municipiul Râmnicu Vâlcea nu va rămâne fără apă caldă și căldură nici în acest an, nici în anul viitor. Atât Consiliul Județean Vâlcea, cât și Primăria Râmnicu Vâlcea vor asigura subvențiile necesare, în limita bugetului aprobat de Guvern.”