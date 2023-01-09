joi, 8 ianuarie 2026

Constantin Rădulescu, mesaj pentru cei 634 de ani ai Vâlcii: istorie, credință și oameni

Județul Vâlcea a sărbătorit 634 de ani de la prima sa atestare documentară, consemnată la 8 ianuarie 1392, data la care voievodul Mircea cel Bătrân a semnat hrisovul ce menționa pentru prima oară numele acestui ținut. Momentul aniversar a fost marcat printr-un mesaj amplu transmis de președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, dedicat istoriei, identității și oamenilor locului.

Șeful administrației județene a subliniat faptul că Vâlcea este cel mai vechi județ din România care și-a păstrat nealterat numele și identitatea de-a lungul secolelor, amintind totodată că istoria acestor meleaguri își are rădăcinile mult înainte de Evul Mediu, în urmele lăsate de daci și romani.

Un accent aparte a fost pus pe dimensiunea spirituală a județului, recunoscut pentru numărul mare de mănăstiri monument istoric, dar și pentru rolul său în definirea simbolurilor naționale: tricolorul românesc, imnul național și „Pravila de la Govora”, prima carte de legi tipărită în limba română.

În mesajul său, Constantin Rădulescu a vorbit și despre potențialul turistic al Vâlcii, descris ca un „turism total”, de la munte la câmpie, dar mai ales despre oamenii locului, considerați adevărata bogăție a județului.

„Iubesc acest județ și muncesc zi de zi pentru dezvoltarea lui. Astăzi este despre noi și despre locul binecuvântat pe care îl numim «acasă». La mulți ani, Vâlcea! La mulți ani tuturor celor care poartă acest județ în suflet!”, a transmis președintele Consiliului Județean Vâlcea.