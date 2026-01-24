Constantin Rădulescu: ”Cred cu tărie că datoria noastră este să onorăm sacrificiul înaintașilor prin fapte. La mulți ani, Vâlcea! La mulți ani, România”!

TOATE UNIRILE ROMÂNILOR AU FOST MARI!

Astăzi, lecția unirii este mai actuală ca oricând. Pentru noi, aici, în județul Vâlcea, unirea înseamnă efortul comun de a construi. Înseamnă drumuri care ne leagă, spitale moderne care ne țin sănătoși și o comunitate în care nimeni nu este lăsat în urmă.

Cred cu tărie că datoria noastră este să onorăm sacrificiul înaintașilor prin fapte. Modernizarea județului Vâlcea este forma mea de patriotism, iar UNIREA se face în fiecare zi, prin fiecare proiect dus la bun sfârșit.

Vă îndemn să fim mândri de istoria noastră și încrezători în viitorul pe care îl construim împreună!