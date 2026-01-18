luni, 19 ianuarie 2026

Consilierii locali AUR din Vâlcea contestă majorarea impozitelor. Au transmis plângeri prealabile către consiliile locale

Consilierii locali AUR din județul Vâlcea au declanșat o ofensivă administrativă împotriva deciziilor prin care consiliile locale au votat majorarea taxelor și impozitelor pentru anul 2026. Reprezentanții partidului au transmis deja notificări prealabile către administrațiile locale, acuzând ilegalitatea și lipsa de fundament a hotărârilor adoptate.

În documentele oficiale trimise primăriilor și consiliilor locale, aleșii AUR solicită revocarea hotărârilor prin care au fost majorate impozitele, invocând prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aceștia susțin că măsurile fiscale au fost adoptate în grabă, fără consultare publică reală și fără o analiză serioasă a impactului asupra populației.

Potrivit plângerilor prealabile, majorările sunt fundamentate pe modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 239/2025 și aplicarea accelerată impusă prin OUG nr. 78/2025. Consilierii AUR atrag însă atenția că aceste schimbări erau cunoscute și previzibile, neexistând o situație extraordinară care să justifice aplicarea forțată și urgentă a noilor valori. În acest sens, ei invocă încălcarea articolului 115 din Constituție, care reglementează condițiile stricte pentru emiterea ordonanțelor de urgență.

Un alt argument major este încălcarea principiului securității juridice. Aleșii locali reclamă faptul că hotărârile au fost adoptate la final de an, cu aplicare imediată, fără a oferi contribuabililor un termen rezonabil de adaptare. Această practică ar contraveni articolului 1 din Constituție, care consacră predictibilitatea și stabilitatea normelor fiscale.

De asemenea, consilierii AUR vorbesc despre o atingere gravă adusă autonomiei locale. Ei susțin că administrațiile locale nu au avut, în realitate, libertatea de a decide, hotărârile reprezentând o simplă transpunere a unei politici fiscale impuse de la nivel central, ceea ce ar încălca articolul 120 din Constituție privind descentralizarea și autonomia administrației publice locale.

Un punct sensibil îl reprezintă lipsa totală a unei analize de impact socio-economic. În plângerile prealabile se arată că nu a fost evaluată capacitatea reală de plată a populației și nu a existat o fundamentare serioasă a măsurilor, deși creșterile de taxe afectează direct cetățenii și mediul de afaceri local.

Consilierii AUR acuză și nerespectarea Legii transparenței decizionale nr. 52/2003, întrucât proiectele de hotărâre nu au fost supuse consultării publice reale, iar cetățenii nu au avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte de vot.

Nu în ultimul rând, aceștia invocă principiul proporționalității, considerând că majorările stabilite sunt excesive și disproporționate față de scopul declarat. În documente se arată că existau soluții mai echilibrate, precum ajustarea strict cu rata inflației, fără impunerea unor creșteri abrupte.

Prin notificările transmise, consilierii locali AUR solicită revocarea integrală a hotărârilor de majorare a taxelor și impozitelor pentru 2026. În subsidiar, cer adoptarea unor noi hotărâri care să respecte principiile de legalitate, transparență și proporționalitate, iar eventualele ajustări să fie făcute exclusiv în baza coeficientului de inflație, cu menținerea cotelor din 2025.

Demersul aleșilor AUR deschide calea unor posibile acțiuni în instanță, dacă administrațiile locale vor refuza să revină asupra deciziilor. În contextul presiunii fiscale tot mai mari asupra populației, această mișcare ar putea declanșa un val de procese administrative în județul Vâlcea și nu numai.