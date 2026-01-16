Complicitate pe față: Jandarmii l-au lăsat liber și fără amendă pe derbedeul instigator Adrian Băzăvan, care a inflamat protestul împotriva Legii Vexler

vineri, 16 ianuarie 2026

Complicitate sau incompetență? Jandarmeria a închis ochii la provocările lui Adrian Băzăvan în plin protest

Protestul din seara zilei de 15 ianuarie 2026, desfășurat la București, a scos la iveală nu doar tensiuni sociale reale, ci și o realitate mult mai gravă: lipsa de profesionalism și posibila complicitate a jandarmilor cu un provocator cunoscut – Adrian Băzăvan.

În timp ce mii de oameni protestau împotriva „Legii Vexler” și a Guvernului Bolojan, între Piața Universității și Piața Victoriei, Băzăvan a apărut ostentativ, pe motocicletă, proiectând mesajul „Marș la Moscova!” pe clădirile din zonă. Un gest calculat, provocator, menit să inflameze spiritele într-un context deja tensionat.

⚠️ Provocare deliberată, tolerată de forțele de ordine

Gestul lui Băzăvan nu a fost unul izolat sau spontan. Vorbim despre o persoană cunoscută public pentru astfel de intervenții provocatoare, inclusiv la mitingul din 1 Decembrie de la Alba Iulia. Cu toate acestea, Jandarmeria a ales să nu intervină, să nu îl sancționeze și să nu aplice prevederile legale privind tulburarea ordinii publice.

Mai grav:

👉 din imaginile video apărute în spațiul public reiese clar că jandarmii nu doar că nu l-au sancționat, dar au părut să îi faciliteze prezența în zonă.

👉 Manifestanții au fost opriți de forțele de ordine să reacționeze, însă instigatorul a fost lăsat nestingherit să-și ducă spectacolul până la capăt.

Este o dublă măsură revoltătoare: protestatarii sunt bruscați, legitimați, amenințați cu amenzi, în timp ce un provocator profesionist este lăsat liber să arunce benzină pe foc.

📜 Ce spune legea?

Conform legislației în vigoare: instigarea publică, provocarea la conflict, tulburarea ordinii publice - sunt fapte sancționabile contravențional și chiar penal.

De ce nu s-a aplicat legea?

Cine a dat ordin să fie tolerat Băzăvan?

De ce jandarmii au intervenit doar împotriva protestatarilor și nu împotriva celui care provoca deliberat?

🤝 Complicitate mascată?

Când un provocator este protejat, iar mulțimea este reprimată, nu mai vorbim despre menținerea ordinii publice, ci despre partizanat.

Jandarmeria trebuia să fie arbitru neutru, nu paznic personal pentru agitatori cu agendă politică.

Această situație ridică suspiciuni grave: complicitate, ordine politice sau pur și simplu incompetență crasă.

Protestul din 15 ianuarie nu va rămâne în istorie doar pentru revendicările sale, ci și pentru rușinea instituțională a Jandarmeriei Române.

Când legea se aplică selectiv, democrația devine o glumă proastă.

Ziarul de Vâlcea solicită public explicații și sancțiuni clare.

Nu vom accepta tăcerea complice și mușamalizarea. (Tiberiu Pîrnău)

✉️ SESIZARE OFICIALĂ – către conducerea Jandarmeriei Române