CNI: În cazul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, nu există facturi neachitate, iar proiectul continuă conform procedurilor legale

vineri, 2 ianuarie 2026

DREPT LA REPLICĂ

Referitor la articolul: EXCLUSIV – În atenția DNA: Manuela Pătrășcoiu, directoarea CNI, ar putea ajunge pe mâna procurorilor – stadionul Dinamo primește sute de milioane, Spitalul Vechi din Vâlcea este blocat, deși lucrările sunt peste 80% realizate (!!) – Ziarul de Vâlcea, precizăm următoarele:

În ceea ce privește obiectivul Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, str. General Magheru nr. 54:

• Toate facturile depuse în perioada 27.10 – 19.12.2025, totalizând 19.920.131,40 lei inclusiv TVA, aferente lucrărilor real executate, au fost achitate în integralitate în 23.12.2025, respectiv 30.12.2025, cu încadrare în termenele de plată contractuale și în strictă conformitate cu alocările bugetare primite de la Guvern.

• Nu există niciun blocaj administrativ sau financiar imputabil CNI, iar derularea proiectului respectă procedurile legale și calendarul bugetar aprobat.

Contrar afirmațiilor din articol, Guvernul României a alocat integral fondurile necesare achitării tuturor facturilor aflate în sold la CNI, iar acestea au fost plătite în termenele contractuale. Toate lucrările real executate la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și depuse spre verificare la CNI au fost achitate integral, ceea ce infirmă categoric ideea unui „blocaj absurd” sau a unor „lucrări neplătite”.

Afirmația potrivit căreia CNI „refuză să mai onoreze” obligațiile financiare este falsă. Proiectul se derulează conform documentației tehnice și etapizării bugetare, iar recepția și dotările se realizează în baza procedurilor standard aplicabile tuturor investițiilor din domeniul sănătății.

În ceea ce privește complexurile sportive:

• este prevăzută o cofinanțare de 25% din partea beneficiarilor, cofinanțare care, în cazul Stadionului Dinamo, este asigurată de Primăria Sectorului 2;

• posibilitatea demarării lucrărilor pentru acest tip de obiective anterior datei de 01 ianuarie 2027, cu condiția ca lucrările realizate în anul 2026 să se finanțeze în limita cotei de cofinanțare asigurată de beneficiar.

Acuzațiile referitoare la presupuse „controverse”, „blocaje financiare”, „management defectuos” sau „proiecte abandonate” sunt nefondate și nu reflectă realitatea activității Companiei Naționale de Investiții. Sub conducerea doamnei Manuela Pătrășcoiu, CNI a implementat un număr semnificativ de obiective de investiții la nivel național, în domenii esențiale precum sănătate, educație, cultură și infrastructură sportivă, cu respectarea strictă a legislației și a procedurilor de control financiar.

Este important de subliniat că prioritizarea proiectelor, fluxurile de plată și derularea investițiilor nu se realizează discreționar, ci în baza unor criterii tehnice, a documentațiilor și a alocărilor bugetare aprobate prin legea bugetului de stat sau de către Guvern. CNI nu poate accelera sau întârzia proiecte în funcție de considerente externe, iar afirmațiile privind „diferențe de tratament” sau „decizii politizate” nu au fundament factual.

În ceea ce privește transparența și controlul, toate proiectele CNI sunt supuse verificărilor instituțiilor abilitate, inclusiv Curtea de Conturi, iar concluziile acestor controale nu indică existența unor abateri care să susțină afirmațiile vehiculate în articol.

De asemenea, comparația dintre proiecte aparținând unor programe de investiții diferite – precum infrastructura sanitară și infrastructura sportivă – este eronată și induce în mod artificial ideea unei competiții pentru resurse. Finanțarea Stadionului Dinamo se realizează în baza unui cadru legal distinct, fără a afecta sau diminua fondurile alocate proiectelor din domeniul sănătății.

În cazul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, nu există facturi neachitate, iar proiectul continuă conform procedurilor legale, ceea ce infirmă categoric ideea unui „abandon” sau a unui „eșec administrativ”.

Solicităm publicarea prezentului drept la replică, în conformitate cu principiile corecte de informare a opiniei publice și cu respectarea deontologiei jurnalistice.

DIRECTOR GENERAL

Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU