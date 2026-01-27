CET Govora se închide din vară: aproape 1.000 de oameni rămân fără locuri de muncă. Râmnicu Vâlcea nu va rămâne fără apă caldă și căldură

CET Govora se închide din vară: aproape 1.000 de oameni rămân fără locuri de muncă. Râmnicu Vâlcea, în pragul unei crize sociale

Râmnicu Vâlcea se află în pragul uneia dintre cele mai dramatice transformări din ultimele decenii. CET Govora, coloana vertebrală a sistemului de termoficare și un pilon major al economiei locale, va ieși definitiv din schema de furnizare a apei calde și a agentului termic. Anunțul a fost făcut public de primarul municipiului, Mircia Gutău, într-o intervenție la postul VTV, confirmând oficial ceea ce, până recent, circula doar sub formă de scenarii și avertismente.

Concret, începând cu 31 august 2026, CET Govora nu va mai livra apă caldă către populație, iar din sezonul rece următor va înceta complet furnizarea de energie termică. Practic, din această vară, CET Govora devine istorie. O istorie construită pe zeci de ani de funcționare pe bază de cărbune – combustibil devenit incompatibil cu politicile climatice și directivele Uniunii Europene.

Primarul Gutău a explicat că notificarea oficială a sosit recent la Primărie:

„Am primit o hârtie oficială prin care ni se aduce la cunoștință că se încheie contractul din 16 mai 2002 și că, începând cu 31 august 2026, CET Govora nu va mai produce apă caldă. Din această vară! Iar din toamnă nu va mai produce energie termică”.

Orașul nu va îngheța, dar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă

Dincolo de asigurările privind apa caldă și căldura râmnicenilor, adevărata bombă socială este abia schițată în discursul oficial. Închiderea CET Govora înseamnă o criză socială de proporții, cu efecte directe asupra a peste 90% dintre angajații societății. Vorbim de aproape 1.000 de oameni – salariați de pe platforma industrială CET Govora, dar și de la minele de la Berbești-Alunu – care riscă să rămână fără locuri de muncă într-un interval extrem de scurt. Unii dintre aceștia vor ieși la pensie.

Pentru zona Berbești–Alunu, deja fragilizată economic, dispariția mineritului energetic și a CET-ului nu este doar o problemă de restructurare, ci una de supraviețuire comunitară. Familii întregi depind de aceste salarii, iar alternativele reale de angajare sunt aproape inexistente. Fără un plan coerent de reconversie profesională și sprijin social, efectele vor fi dramatice: șomaj masiv, depopulare accelerată și presiune uriașă pe sistemele de asistență socială.

Soluții pentru termoficare, incertitudini pentru oameni

Edilul susține că administrația locală a anticipat ieșirea CET Govora din joc și că soluțiile tehnice sunt deja pregătite. Municipalitatea mizează pe montarea a două unități de producere a apei calde, precum și pe colaborarea cu o firmă privată care a construit o centrală de cogenerare și care ar urma să furnizeze agent termic orașului.

„Dacă nu obțineam 130 de milioane de euro pentru începerea centralei de cogenerare, eram cu fundul în baltă”, a declarat primarul, subliniind rolul administrației locale și al Consiliului Județean în atragerea finanțărilor.

Însă, chiar și în acest scenariu, Gutău recunoaște că prima iarnă va fi dificilă, cu un preț al gigacaloriei mai ridicat, urmând ca diferențele să fie acoperite prin subvenții.

CET Govora pleacă, problema socială rămâne

Mesajul oficial este că Râmnicu Vâlcea nu va rămâne fără apă caldă și căldură. Însă, dincolo de conducte, centrale și subvenții, rămâne întrebarea esențială: ce se va întâmpla cu cei aproape 1.000 de angajați care vor fi trimiși acasă?

Închiderea CET Govora nu este doar o problemă energetică sau de mediu. Este o problemă socială majoră, care riscă să lovească dur județul Vâlcea chiar din această vară. Fără măsuri urgente, clare și finanțate pentru protecția angajaților și a comunităților miniere, tranziția „verde” se poate transforma într-un dezastru social cu efecte pe termen lung.

CET Govora va fi istorie. Întrebarea care rămâne este dacă autoritățile sunt pregătite și pentru oamenii lăsați în urmă.

