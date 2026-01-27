Centura Călimăneștiului (DN7CC): de ce traficul este blocat și când pot începe lucrările
Blocajele de pe Centura Călimăneștiului – DN7CC, între km 2+950 și km 3+150 (Jiblea–Păușa), sunt cauzate de o problemă gravă de stabilitate a versantului, nu de o simplă degradare a carosabilului. Alunecarea de teren a dus la distrugerea zidurilor de sprijin din gabioane și a sistemului de colectare a apelor pluviale, făcând imposibilă circulația în siguranță pe ambele benzi.
Pentru evitarea unor accidente majore, DRDP Craiova a montat un semafor în aprilie 2023, ca soluție temporară până la realizarea lucrărilor definitive.
Expertiza geotehnică realizată în 2023 a stabilit că singura soluție viabilă este consolidarea versantului printr-o structură de sprijin pe piloți forați, o lucrare complexă care necesită studii, proiectare, avize și finanțare de la bugetul de stat. În 2024 și 2025 au fost parcurse toate etapele legale, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Ordinul MTI nr. 1332, fără de care licitația nu putea fi lansată.
Documentația pentru execuție a fost transmisă spre publicare în ianuarie 2026, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 2 martie 2026. Lucrările pot începe doar după finalizarea licitației și semnarea contractului, în lipsa contestațiilor.
Proiectul are o valoare totală de 54,7 milioane lei. Contractul prevede 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru execuție. DRDP Craiova susține că intervenția este esențială pentru reluarea circulației în condiții reale de siguranță.
