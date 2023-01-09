Cele mai comune 10 întrebări pe care le au oamenii înainte de o colonoscopie

vineri, 2 ianuarie 2026

Colonoscopia este una dintre cele mai importante investigații medicale pentru depistarea precoce a problemelor digestive, inclusiv a polipilor colonici și a cancerului colorectal. Cu toate acestea, pentru mulți oameni, ideea unei colonoscopii vine la pachet cu anxietate, temeri și multe întrebări. Lipsa de informații clare sau experiențele povestite de alții pot amplifica inutil stresul.

Acest articol își propune să răspundă celor mai frecvente 10 întrebări pe care le au pacienții înainte de o colonoscopie, explicate simplu, onest și fără dramatizare, pentru ca tu să știi exact la ce să te aștepți.

1. Ce este, de fapt, colonoscopia și de ce este necesară?

Colonoscopia este o investigație medicală prin care medicul examinează interiorul colonului (intestinul gros) cu ajutorul unui instrument flexibil numit colonoscop. Acesta este dotat cu o cameră video care transmite imagini în timp real.

Este recomandată pentru:

depistarea polipilor colonici;

identificarea inflamațiilor, sângerărilor sau leziunilor;

diagnosticarea cauzelor unor simptome precum dureri abdominale, diaree cronică, constipație persistentă sau sânge în scaun;

screening pentru cancer colorectal, mai ales după vârsta de 45-50 de ani.

Colonoscopia nu este doar o investigație de diagnostic, ci și una preventivă, deoarece polipii pot fi îndepărtați pe loc, înainte să devină periculoși.

2. Este colonoscopia dureroasă?

Aceasta este, probabil, cea mai frecventă întrebare.

În majoritatea cazurilor, colonoscopia nu este dureroasă, deoarece se efectuează cu sedare sau anestezie ușoară. Pacientul fie doarme, fie este într-o stare de relaxare profundă și nu simte disconfortul procedurii.

După investigație, pot apărea:

o ușoară balonare;

senzație de gaze;

disconfort abdominal minor.

Acestea dispar, de regulă, în câteva ore. Experiența este mult mai ușor de tolerat decât își imaginează majoritatea pacienților înainte.

3. Cum trebuie să mă pregătesc pentru colonoscopie?

Pregătirea este extrem de importantă pentru succesul procedurii. Colonul trebuie să fie complet curat pentru ca medicul să poată vedea clar mucoasa intestinală.

Pregătirea presupune:

dietă specială cu 1-3 zile înainte (fără fibre, semințe, legume crude);

consumul unei soluții de curățare intestinală prescrise de medic;

respectarea strictă a indicațiilor privind orele de administrare.

Deși partea de pregătire este considerată cea mai neplăcută, ea este temporară și esențială pentru acuratețea investigației.

4. Ce am voie să mănânc înainte de colonoscopie?

Cu câteva zile înainte, este recomandată o dietă săracă în reziduuri.

De obicei sunt permise:

supă clară;

carne slabă;

ouă;

iaurt simplu;

pâine albă;

orez alb.

Trebuie evitate:

legumele și fructele crude;

semințele;

cerealele integrale;

alimentele cu coajă sau fibre multe.

În ziua dinaintea procedurii, de regulă se consumă doar lichide clare.

5. De ce este atât de importantă curățarea colonului?

Un colon insuficient curățat poate ascunde:

polipi mici;

leziuni incipiente;

zone inflamate.

Dacă pregătirea nu este eficientă:

investigația poate fi incompletă;

colonoscopia poate trebui repetată;

diagnosticul poate fi întârziat.

Chiar dacă soluția de curățare este neplăcută ca gust sau volum, ea este cheia unei colonoscopii corecte și utile.

6. Cât durează procedura propriu-zisă?

Colonoscopia în sine durează, în general:

20-40 de minute, în funcție de anatomia colonului și de eventualele manevre necesare (biopsii, îndepărtarea polipilor).

Cu tot cu:

pregătirea pre-procedură;

sedarea;

perioada de revenire,

întreaga vizită la clinică poate dura câteva ore.

7. Ce se întâmplă dacă se găsesc polipi sau leziuni?

Dacă medicul identifică polipi:

aceștia pot fi îndepărtați pe loc, în majoritatea cazurilor;

țesutul este trimis la biopsie pentru analiză.

Îndepărtarea polipilor este una dintre cele mai mari beneficii ale colonoscopiei, deoarece previne transformarea lor în cancer colorectal.

Dacă se observă inflamații sau alte modificări, medicul va recomanda investigații suplimentare sau tratament adecvat.

8. Există riscuri sau complicații?

Colonoscopia este o procedură sigură, mai ales atunci când este efectuată de medici cu experiență. Totuși, ca orice act medical, are riscuri rare, cum ar fi:

sângerare minoră (mai ales după îndepărtarea polipilor);

perforație intestinală (foarte rar);

reacții la sedare.

Beneficiile depistării precoce a problemelor serioase depășesc cu mult aceste riscuri, mai ales la persoanele cu factori de risc.

9. Pot să conduc sau să merg la muncă după colonoscopie?

Nu. Dacă procedura a fost realizată cu sedare:

nu ai voie să conduci în ziua respectivă;

nu este recomandat să iei decizii importante;

este indicat să fii însoțit la plecare.

Majoritatea oamenilor își reiau activitățile normale a doua zi, fără probleme.

10. Cât de des trebuie făcută colonoscopia?

Frecvența depinde de:

vârstă;

istoricul familial;

rezultatele anterioare;

prezența sau absența polipilor.

În general:

pentru screening, o colonoscopie la 10 ani este suficientă dacă rezultatele sunt normale;

dacă se găsesc polipi, intervalul se poate reduce la 3-5 ani;

persoanele cu risc crescut pot avea nevoie de investigații mai frecvente.

Medicul gastroenterolog va stabili schema optimă pentru fiecare pacient.

Cum să îți reduci anxietatea înainte de colonoscopie

Este perfect normal să ai emoții. Pentru a le reduce:

informează-te din surse sigure;

discută deschis cu medicul despre temerile tale;

evită să asculți povești exagerate;

amintește-ți că procedura este una de rutină pentru medici.

Pentru mulți pacienți, concluzia după investigație este: „A fost mult mai simplu decât credeam.”

În concluzie, deși nu este cea mai plăcută investigație la care te poți gândi, colonoscopia rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenție și diagnostic în medicina modernă. Ea poate salva vieți prin depistarea timpurie a unor afecțiuni grave, în stadii în care tratamentul este mult mai eficient.

Cu informațiile corecte, o pregătire atentă și o abordare calmă, colonoscopia devine o procedură gestionabilă și extrem de valoroasă pentru sănătatea ta. Dacă ai recomandare pentru această investigație, nu o amâna - prevenția este întotdeauna mai ușoară decât tratamentul.