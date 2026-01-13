Cazuri și necazuri în Vâlcea...

miercuri, 14 ianuarie 2026

Afaceristului Bică îi place viteza

...cunoscutul afacerist din Vâlcea, pare să aibă o relație specială cu pedala de accelerație. O relație atât de „apropiată”, încât aceasta a ajuns, în ultimii ani, sub lupa polițiștilor rutieri din mai multe județe. Având în vedere multitudinea de afaceri în care e implicat și distanța dintre acestea, mai, mai, că i-am acorda circumstanțe atenuante afaceristului, dar unde-i lege nu-i tocmeală, așa că... puțină frână nu strică!

Primarului Gutău nu-i mai plac ochii lui Lucică

...tocmai de aceea l-a tăiat de la contractele Primăriei Râmnicu Vâlcea, unde imberbul Lucică venise cu avânt revoluționar, croit pe câștig cu orice preț.

Politistul P.G. de la IPJ Vâlcea, prins băut la volan

...s-ar fi întâmplat cam în același timp cu cazul de la Brezoi mult mai mediatizat. În acest dosar s-a cam pus batista pe țambalul publicității și polițistul (SIC) s-a ales cu o suspendare internă. Așteptăm precizări de la IPJ Vâlcea!

Ceva e putred la Direcția Silvică

...cazul bărbatului care s-a aruncat de la etaj, din blocul de la Kaufland, în luna octombrie, nu ar fi fost închis de autorități. Cercetările au ajuns în curtea Direcției Silvice Vâlcea.