Cățeluși abandonați lângă pubelă, la Călimănești. Proprietarul, amendat cu 6.000 de lei

joi, 29 ianuarie 2026

Polițiștii din Vâlcea au intervenit prompt în urma unui caz de cruzime față de animale. Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a fost identificat și sancționat după ce a abandonat doi pui de câine pe raza orașului Călimănești.

Cei doi pui, în vârstă de aproximativ o lună, au fost lăsați lângă o pubelă de gunoi, în zona pieței locale. Din fericire, aceștia au fost descoperiți la timp, iar autoritățile au intervenit înainte ca situația să devină una tragică.

Puii au fost preluați de serviciile locale și, între timp, au fost adoptați. În prezent, se află în grija unor familii care le oferă condiții corespunzătoare.

Pentru gestul său, bărbatul a primit o amendă de 6.000 de lei. Polițiștii reamintesc că abandonul animalelor este interzis prin lege, iar sancțiunile pot varia între 3.000 și 12.000 de lei. Autoritățile fac apel la responsabilitate și la respectarea legislației privind protecția animalelor.