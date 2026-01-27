Câine scăpat de sub control a mușcat doi copii. Proprietarul, un bărbat de 87 de ani, anchetat

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au deschis o anchetă după ce un câine din rasa Malinois, scăpat de acasă, a atacat doi copii aflați lângă un loc de joacă din Râmnicu Vâlcea. Animalul a fost imobilizat de jandarmi și dus într-un adăpost specializat.

Cei doi minori au suferit leziuni superficiale, au fost transportați la UPU Vâlcea și au primit prima doză de vaccin antirabic, fiind externați ulterior. Proprietarul câinelui, un bărbat de 87 de ani, este cercetat pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin.

Sursa foto: Sima Simona - Facebook