sâmbătă, 24 ianuarie 2026

Burse sociale medicale blocate ilegal la Colegiul de Informatică din Râmnicu Vâlcea. Directoarea Gavrisiu refuză plata pentru decembrie 2025, deși legea este clară

Un scandal major zguduie Colegiul de Informatică Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea, unde conducerea unității de învățământ este acuzată că refuză nelegal plata burselor sociale medicale aferente lunii decembrie 2025, deși elevii beneficiari au depus documente medicale perfect valabile, conform legislației în vigoare.

Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, Iuliana Gavrisiu, directoarea colegiului, a decis să nu autorizeze plata burselor sociale medicale, invocând așa-numitele „clarificări” transmise de Ministerul Educației către inspectorate, deși acestea nu au valoare de act normativ și nu pot produce efecte juridice retroactive.

Legea este clară. Adresele ministerului nu pot anula drepturi

Conform HG nr. 732/2025, metodologia-cadru de acordare a burselor școlare stabilește explicit că bursa socială medicală se acordă pe baza certificatului medical tip A5, cu condiția luării în evidență a elevului de către medicul școlar sau medicul de familie.

Nicaieri în acest act normativ nu apare obligația ca certificatul A5 să conțină o formulare standard suplimentară privind „încadrarea conform Ordinului 1306/1883/2016”.

Mai mult, formularul tip A5 este reglementat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 576/2007 și nu prevede rubrici speciale pentru astfel de mențiuni birocratice introduse ulterior, pe cale administrativă.

Situația a fost documentată pe larg și de Edupedu.ro, care arată clar că adresele ministeriale sunt simple acte de informare, nu acte administrative cu forță juridică. Acest lucru este confirmat inclusiv de jurisprudența Tribunalului București.

Decizia conducerii colegiului: abuz administrativ cu impact direct asupra copiilor bolnavi

În ciuda acestui cadru legal limpede, conducerea Colegiului de Informatică Matei Basarab a ales să aplice o interpretare restrictivă și nelegală, blocând plata burselor pentru luna decembrie 2025 unor elevi care suferă de afecțiuni medicale grave și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege.

Surse din rândul părinților susțin că li s-a transmis că bursele „nu se mai pot plăti” deoarece certificatele medicale A5 „nu ar fi conforme”, deși acestea au fost emise legal, sunt în termen de valabilitate și au fost acceptate anterior fără obiecții.

Elevii și părinții: „Ni se ia un drept, nu un favor”

Reacția părinților nu a întârziat să apară. Oamenii vorbesc despre umilire, revoltă și dispreț față de copiii cu probleme medicale, puși pe drumuri inutil, la medici, pentru a „corecta” documente care sunt deja legale.

„Nu cerem un favor. Cerem respectarea legii. Bursa nu este un cadou al directoarei, ci un drept al copilului”, spune un părinte revoltat.

Mai grav, decizia afectează direct familii care deja suportă costuri ridicate cu tratamente, analize și medicamente, într-un sistem care proclamă educația și sănătatea drept „gratuite”.

Atribuțiile școlii sunt strict administrative

Conform clarificărilor oficiale, comisiile de burse din școli nu au competență medicală. Ele pot verifica doar existența documentelor, nu pot interpreta diagnostice, criterii medicale sau condiții de încadrare.

Cu toate acestea, la Râmnicu Vâlcea, conducerea colegiului pare să fi depășit flagrant aceste atribuții, transformând o procedură administrativă într-un instrument de blocare a unor drepturi legale.

Urmează sesizări și acțiuni legale

Mai mulți părinți au anunțat că vor sesiza Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Ministerul Educației, dar și instanțele de judecată, pentru a obliga unitatea de învățământ să achite bursele restante și pentru a sancționa eventualele abuzuri administrative.

Cazul de la Colegiul de Informatică Matei Basarab ridică o întrebare esențială: cine răspunde atunci când o conducere de școală decide, discreționar, să ignore legea și să lovească exact în cei mai vulnerabili elevi?

Redacția va urmări acest subiect și va reveni cu eventuale reacții oficiale din partea directoarei și a Inspectoratului Școlar, mai ales că situația nu este singulară în învățământul vâlcean!

Tiberiu Pîrnău