Bombă politică la Vâlcea! Șeful PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu: Să plece PNL și USR! PSD poate guverna inclusiv cu AUR!

Liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, susține că Partidul Social Democrat ar trebui să rămână la guvernare, iar dacă este necesară o schimbare în actuala coaliție, atunci PNL și USR ar trebui să facă un pas în spate.

„Să plece ei – USR și PNL. Pentru unii, ieșirea de la guvernare pare o soluție salvatoare pentru PSD. Dacă rămânem, suntem criticați că îi ținem pe ceilalți; dacă plecăm, ni se va reproșa că am destabilizat guvernarea. Oricum, PSD este mereu ținta atacurilor, așa că prefer să rămânem și să guvernăm”, a declarat Constantin Rădulescu, vineri, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Acesta a arătat că PSD ar putea forma o majoritate alături de UDMR, minoritățile naționale și încă un posibil partener politic, fără a exclude o eventuală colaborare cu AUR. „Suntem politicieni experimentați. Dacă PSD este văzut ca un «diavol» de PNL și USR, de unde știe cineva că nu putem guverna cu UDMR, minoritățile și încă un grup care s-ar putea alătura? Avem două variante: rămânem și suntem criticați sau plecăm și suntem criticați. Eu aleg să rămân și să-mi asum responsabilitatea. Sau putem pleca toți și să lăsăm AUR să guverneze. La Vâlcea, colaborarea mea cu AUR este foarte bună. La București, deciziile le aparțin altora”, a mai spus Rădulescu, aflat la al treilea mandat de președinte al Consiliului Județean Vâlcea.

Totodată, liderul social-democrat a atras atenția asupra problemelor administrative din județ, generate de incertitudinile legate de bugetul pe acest an. El a precizat că urmează să se întâlnească cu primarii pentru a discuta aceste îngrijorări, inclusiv în contextul unei eventuale ieșiri a PSD de la guvernare.

„Există temeri serioase privind bugetul, deoarece, în forma actuală, administrațiile locale ar putea ajunge în situația de a nu mai putea asigura cofinanțarea proiectelor aflate în derulare și nici fondurile necesare pentru inițierea unora noi. Ar fi o formă de autosabotaj: Guvernul cere absorbție de fonduri europene, dar, dacă bugetele locale se reduc, nu vom mai putea atrage nici bani europeni, nici guvernamentali. Aștept însă cu interes dezbaterile pe buget”, a concluzionat Constantin Rădulescu.