Birocrația care sufocă România: Deputatul AUR - Nicolae Mîndrescu acuză blocajul provocat de Autoritatea Aeronautică

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, a adresat o întrebare oficială ministrului Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, semnalând un blocaj administrativ major care afectează zeci, poate sute de proiecte de construcții din România. Problema reclamată vizează întârzierile sau chiar imposibilitatea obținerii avizelor de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), o situație care a ajuns să paralizeze investiții publice și private în toată țara.

Potrivit documentului transmis în Parlament, numeroase proiecte – de la investiții publice locale până la inițiative private – sunt blocate exclusiv din motive birocratice. Deputatul atrage atenția că aceste întârzieri generează pierderi financiare considerabile, afectează serios predictibilitatea economică și pun frână dezvoltării locale și regionale.

Grav este faptul că, în multe cazuri, vorbim despre construcții cu regim redus de înălțime, care nu prezintă un impact real asupra siguranței aeronautice. Cu toate acestea, ele sunt supuse acelorași proceduri greoaie ca proiectele de mare anvergură, ceea ce ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care funcționează AACR și asupra lipsei de diferențiere între situații cu risc real și cele fără impact aeronautic.

În acest context, Nicolae Mîndrescu cere ministrului Transporturilor clarificări publice. Printre întrebările punctuale se numără existența unei evaluări de impact economic, numărul exact al proiectelor afectate la nivel național, precum și categoriile acestora: investiții publice, private, infrastructură sau clădiri civile.

De asemenea, deputatul solicită măsuri concrete pentru deblocarea activității AACR și reducerea termenelor de avizare. O propunere importantă vizează introducerea unui mecanism de avizare automată sau tacită pentru construcțiile mici, cu impact aeronautic nesemnificativ – o soluție care ar putea debloca rapid numeroase proiecte ținute acum „la sertar”.

Prin această intervenție parlamentară, AUR readuce în discuție problema birocrației sufocante din instituțiile statului, care ajunge să frâneze investițiile și să alunge investitorii. Rămâne de văzut dacă Ministerul Transporturilor va oferi un răspuns clar și, mai ales, dacă vor fi luate măsuri concrete pentru a opri acest blocaj administrativ care lovește direct în dezvoltarea României.