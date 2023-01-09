Baschet: CS Vâlcea 1924 triumfă în deplasare și urcă în clasamentul Ligii Naționale

marți, 6 ianuarie 2026



CS Vâlcea 1924, reprezentanta județului Vâlcea în Liga Națională de baschet masculin, a obținut luni seara una dintre cele mai importante victorii din această parte a sezonului competițional. Oltenii au trecut în deplasare de CS Dinamo București cu scorul de 98-91, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii Naționale.

Performanță extrem de valoroasă pentru Vâlcea

Echipa pregătită de Ciprian Enache, care sezonul trecut a cucerit medalia de bronz în Liga Națională, și-a reconfirmat potențialul în acest început de an competițional. Victoria de la București reprezintă al doilea succes consecutiv pentru „Lupii Negri” sub conducerea actualului antrenor interimar și arată capacitatea echipei de a răspunde în momente dificile din sezon.

De la CS Vâlcea s-au remarcat în această partidă:

John Logan Jenkins – 27 de puncte și 5 pase decisive, liderul ofensiv al trupei.

Dan Lucas Tohătan – 18 puncte, 3 recuperări și 6 pase decisive.

Deandre Damari Pickney – 17 puncte și 4 recuperări.

Acești jucători au fost esențiali în desprinderea decisivă din ultimele minute ale confruntării.

Context în Liga Națională

Succesul vine într-un campionat echilibrat, unde CSM CSU Raiffeisen Oradea domină clasamentul, însă formațiile din zona play-off-ului, printre care se numără și CS Vâlcea 1924, încă luptă pentru poziții avantajoase în vederea fazelor eliminatorii.

Pentru „Lupii Negri”, începutul sezonului a fost unul cu suișuri și coborâșuri: rezultate alternante, inclusiv meciuri pierdute la limită, dar și victorii importante care arată un progres constant al echipei pe plan competițional.

Pentru comunitatea sportivă din Vâlcea, victoria de la București nu este doar un rezultat în clasament: este o dovadă că baschetul masculin local rămâne competitiv pe scena națională și că investițiile recente în lot și stafful tehnic încep să dea roade.

Pe măsură ce sezonul avansează, suporterii din Râmnicu Vâlcea speră ca echipa să își continue parcursul ascendent și să se implice în lupta pentru locurile de play-off ale Ligii Naționale de baschet masculin.