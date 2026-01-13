Baronul galben Cristian Buican sare la gâtul ministrului Mediului, care i-a stricat combinațiile. De ce deranjează la Vâlcea anchetele privind fondurile europene?

miercuri, 14 ianuarie 2026

Un nou scandal politic explodează la Vâlcea, iar miza pare a fi mult mai mare decât o simplă dispută pe Facebook. Deputatul Cristian Buican, președinte PNL Vâlcea, a declanșat un atac virulent la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, imediat după ce aceasta a sesizat Agenția Națională de Integritate într-un posibil caz de conflict de interese la Direcția Silvică Vâlcea.

Coincidență sau reflex de apărare al unui sistem local deranjat?

Sesizare la ANI: fonduri europene, firme private și funcții duble

Ministrul Mediului a anunțat public că a trimis cazul către ANI, făcând referire la o situație suspectă:

„Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, ocupa simultan și o funcție în firma privată Chimpromet SRL. Exact această firmă a câștigat o licitație derulată de Direcția Silvică Vâlcea, pentru lucrări finanțate din PNRR. Coincidență?” – Diana Buzoianu

Este vorba despre lucrări de corectare a torenților, bani europeni, deci interes public major. Dacă se confirmă, situația poate îmbrăca forma unui conflict de interese grav, cu implicații penale.

Cristian Buican explodează: „Minciună sau prostie?”

În loc să ceară clarificări sau să sprijine ancheta, liderul PNL Vâlcea a sărit la gâtul ministrului, lansând acuzații dure:

„Minciună sau prostie? La Direcția Silvică Vâlcea nu există funcția de director adjunct!” – Cristian Buican

Mesajul său merge mai departe, atacând USR și PSD, partide cu care se află în coaliție de guvernare, despre care spune că reprezintă doctrine ale minciunii și dezinformării.

De ce această reacție isterică? De ce nu așteptăm decizia ANI? De ce nu este lăsată instituția abilitată să verifice documentele?

Președintele PNL Vâlcea omite să le spună vâlcenilor că Nicolaescu a fost director general al Romsilva, cu susținerea PNL Vâlcea, adică a lui... Buican direct!

Buican susține că funcția de „director adjunct” nu există în organigramă. Totuși, în sistemul silvic sunt numeroase funcții echivalente (șef district, director tehnic, coordonator proiect etc.).

Întrebările reale sunt acestea: A ocupat sau nu Nicolăescu o poziție de conducere? (DAAA)

A fost sau nu angajat simultan la firma care a câștigat contractul? (DA)

Există documente care confirmă acest lucru? (DA)

Aceste lucruri nu se stabilesc pe Facebook, ci prin anchetă oficială a Ministerului Mediului și Pădurilor, care a fost deja realizată!

Buican – vechi legături cu zona pădurilor

Nu este prima dată când numele lui Cristian Buican apare în scandaluri legate de păduri.

În 2014, Federația NOSTRA SILVA l-a acuzat public că a inițiat un proiect legislativ care ar fi permis vânzarea terenurilor devalmașe ale moșnenilor, în beneficiul samsarilor de păduri și fondurilor de investiții.

Proiectul său a primit avize negative de la: Comisia juridică, Comisia de agricultură, Comisia pentru mediu, Consiliul Legislativ. A fost catalogat drept periculos și speculativ, iar 15 parlamentari și-au retras semnăturile

Tot atunci, surse publice arătau că familia Buican avea afaceri în domeniul forestier, prin firma Dendros SRL – Perișani, cu cifră de afaceri de aproape 28 miliarde lei vechi în 2013.

Coincidență?

De ce deranjează anchetele la Vâlcea?

Reacția nervoasă a deputatului ridică semne de întrebare legitime:

Se tem unii politicieni locali că iese la iveală un sistem de sifonare a fondurilor europene?

A fost Daniel Nicolăescu doar o marionetă într-un joc mai mare?

Există și alte contracte suspecte la Direcția Silvică?

La Vâlcea, orice atingere a rețelelor de influență provoacă isterie politică. Ministrul Mediului a făcut ce era normal: a sesizat ANI. Deputatul Buican a ales scandalul (ca de obicei!).

Nicu Trandafir