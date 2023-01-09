Bărbat din Vâlcea, cercetat penal după ce polițiștii i-au găsit un adevărat arsenal în locuință

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din comuna Mădulari, județul Vâlcea, este anchetat de polițiști după ce, în urma unor percheziții domiciliare, oamenii legii au descoperit în locuința acestuia două arme supuse regimului de autorizare și peste 2.000 de proiectile.

Descinderile au avut loc vineri, în baza a două mandate emise de instanță, fiind efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Vâlcea.

Potrivit reprezentanților Poliției, în urma verificărilor a fost identificată o armă neletală scurtă, tip pistol, care prezenta caracteristici specifice armelor supuse autorizării, împreună cu 1.423 de proiectile metalice. De asemenea, anchetatorii au mai descoperit o armă lungă, tip pușcă, fără marcă și calibru, dotată cu încărcător detașabil, lunetă, trăgaci și sistem de siguranță, precum și aproximativ 850 de proiectile din plastic.

Toate armele și muniția au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul este cercetat penal pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, urmând ca, la finalizarea anchetei, să fie dispuse măsurile legale care se impun.