vineri, 30 ianuarie 2026

Banii din umbră ai campaniei lui Nicușor Dan: 9 milioane de euro împrumutați de la anonimi. Cine sunt cei care au împrumutat, din umbră

Un detaliu aparent banal din declarația de avere a lui Nicușor Dan: numărul creditorilor rămași anonimi. Nu o interpretare, nu o acuzație, nu un verdict. Doar o cifră.

Rezultatul?

350 de împrumuturi, aproape 350 de persoane

Din declarația de avere rezultă un tablou greu de ignorat:

– 350 de împrumuturi acordate pentru susținerea candidaturii și a campaniei electorale

– provenite de la aproape tot atâtea persoane (unele nume apar de două ori, cu împrumuturi distincte)

Nu vorbim de două-trei credite „sensibile”, ci de un mecanism financiar de masă, repetitiv, sistematic.

210 creditori anonimi. Oficial.

Dintre cele 350 de împrumuturi:

– 210 sunt acordate de persoane care au refuzat publicarea numelui și prenumelui, mențiune identică, copiată la indigo în documentele oficiale:

„nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui”.

Așadar, 60% dintre creditori sunt anonimi. Legal? Da. Normal într-o campanie prezidențială? Aici începe problema.

58,2 milioane de lei împrumutați. 44,3 milioane din surse anonime

Când mutăm lupa de la număr la bani, imaginea devine și mai dezechilibrată:

– Valoarea totală a împrumuturilor:

58.257.915,57 lei

– Valoarea împrumuturilor de la creditori anonimi:

44.286.170,57 lei

Asta înseamnă că peste 75% din banii care au finanțat campania provin de la persoane despre care publicul nu știe nimic.

Sumele individuale nu sunt simbolice:

– credite de 10.000 lei,

– dar și de 200.000, 250.000, 350.000,

– cu vârfuri de 800.000 lei acordate de persoane complet anonime.

Nu vorbim de donații populare, de „strâns din semnături”, ci de capacitate financiară serioasă, repetată de zeci și sute de ori.

Aproape 12 milioane de euro pentru Cotroceni. 9 milioane din necunoscut

Tradus în termeni simpli:

– aproape 12 milioane de euro au fost împrumutați pentru ca Nicușor Dan să câștige Președinția României

– aproximativ 9 milioane de euro provin de la persoane a căror identitate rămâne ascunsă publicului până în ziua de azi

Nu există nicio explicație publică despre cine sunt acești oameni, ce interese au, dacă au legături între ei sau dacă împrumuturile vor fi returnate și în ce condiții.

Tăcerea presei și întrebarea esențială

Faptul cel mai grav nu este neapărat existența creditelor anonime — legea le permite. Faptul grav este lipsa totală de interes a presei de a pune problema proporției și a dependenței financiare.

Când trei sferturi din finanțarea unei campanii prezidențiale provin din surse anonime, nu mai vorbim de un detaliu tehnic, ci de o vulnerabilitate democratică.

Nu este o acuzație. Este o constatare contabilă, rece, verificabilă.

Iar întrebarea rămâne deschisă, chiar dacă nimeni nu pare grăbit să o pună:

Cine sunt cei care au împrumutat, din umbră, viitorul Președinte al României?

Tiberiu Pîrnău