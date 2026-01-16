Bani grei din sporuri, în plină austeritate! Cum se ajunge la salarii de 18.000 lei net la Hidroelectrica – Uzina Ciunget

În timp ce românilor li se cere să accepte noi taxe, impozite dublate și creșteri de TVA, sub pretextul „redresării bugetare”, în unele companii de stat se trăiește ca într-o enclavă a privilegiilor. Un caz revoltător ne este semnalat din județul Vâlcea, chiar din inima sistemului energetic: Hidroelectrica – Uzina „Dorin Pavel” din Ciunget.

Surse din interiorul societății vorbesc despre o practică greu de justificat: acordarea unui așa-zis „spor de izolare” de aproximativ 40% din salariu tuturor angajaților, deși Ciunget (Malaia) NU este o zonă izolată, ci stațiune turistică cunoscută. Orice vâlcean știe că vorbim de o zonă accesibilă, cu drumuri asfaltate, trafic turistic constant, pensiuni, cabane și infrastructură funcțională. Majoritatea angajaților fie locuiesc în zonă, fie fac naveta zilnic. Unde este, concret, izolarea? Ce justifică acest spor uriaș?

Mai mult, Hidroelectrica ar fi construit chiar un bloc pentru angajați în zonă, dar – paradoxal – acesta ar fi aproape gol. Cu alte cuvinte, nici măcar argumentul lipsei locuințelor nu mai stă în picioare.

Situația devine explozivă în iulie 2025, când un compartiment de monitorizare din cadrul Sucursalei Râmnicu Vâlcea este mutat la Ciunget pentru a-și desfășura activitatea în cadrul centralei. O mutare firească din punct de vedere operațional, dar care s-a transformat rapid într-un scandal intern. Angajații respectivi ar fi refuzat să semneze actele adiționale până în momentul în care li s-a acordat un spor de 45%.

Contextul este absolut revoltător: exact în acea perioadă, premierul Ilie Bolojan vorbea despre austeritate, despre reducerea cheltuielilor bugetare, despre sacrificii necesare. Populației i se cerea să suporte taxe mai mari, impozite crescute, TVA majorat. În același timp, la Hidroelectrica se negociau sporuri ca într-o companie de lux.

Consecința directă: angajații ajung să încaseze salarii de aproximativ 18.000 de lei net pe lună și chiar peste această sumă, exclusiv din combinații de sporuri. Pentru comparație, ministrul Energiei are un salariu de aproximativ 12.000 de lei și a anunțat că renunță lunar la 20% din acesta. Cu alte cuvinte, un funcționar dintr-o companie de stat câștigă mai mult decât ministrul de resort. În ce țară normală se întâmplă asta?

Avem, așadar, un dublu discurs: austeritate pentru populație, huzur pentru „sistem”. În timp ce românii se sufocă sub povara fiscală și plătesc facturi tot mai mari, în companiile de stat curg sporurile, salariile sunt umflate artificial, iar transparența lipsește cu desăvârșire. Vorbim de Hidroelectrica, o companie pe profit, care teoretic ar putea reduce prețul energiei pentru populație, dar preferă să pompeze bani în sporuri discutabile.

Documentele care confirmă aceste informații: contractul colectiv de muncă, lista completă a sporurilor, actele adiționale semnate în iulie 2025, grilele de salarizare pentru compartimentul mutat, precum și documentele care justifică încadrarea localității Ciunget ca „zonă izolată”, deși este stațiune turistică.

Rămân întrebări grele, la care cineva trebuie să răspundă: cine a aprobat aceste sporuri? Pe ce bază legală Ciungetul este considerat zonă izolată? De ce se negociază sporuri în plină austeritate? Cine răspunde pentru această batjocură la adresa contribuabilului?

Nu vorbim de zvonuri, ci de informații venite din interiorul sistemului, ușor de documentat. Vorbim de bani publici și de un dublu standard revoltător. Populația este împinsă spre sărăcie fiscală, în timp ce în companiile de stat se trăiește boierește.

Adevărul trebuie scos la lumină, chiar și atunci când deranjează „sistemul”.