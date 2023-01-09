Avocatul Gheorghe Piperea anunță acțiuni în instanță împotriva noilor taxe pe proprietate: „Le suspendăm rapid”

duminică, 4 ianuarie 2026

Avocatul și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a anunțat că pregătește acțiuni în instanță pentru blocarea noilor taxe pe proprietate impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, pe care le consideră excesive și contrare dreptului european și Constituției.

Piperea spune că există o „grabă suspectă”, invocând atât interesul unor primari pentru majorări, cât și riscul ca proprietarii să plătească rapid taxele, atrași de promisiunea unei reduceri de 50%, ceea ce ar putea face măsurile dificil de întors ulterior.

Europarlamentarul AUR a precizat că pregătește două tipuri de procese colective: unul destinat proprietarilor (persoane fizice, IMM-uri și fermieri) și altul pentru primari și consilieri locali care se opun noilor taxe. Schițele acțiunilor vor fi finalizate până pe 12 ianuarie.

„Este esențial ca hotărârile de majorare să fie suspendate urgent în justiție, înainte ca noile taxe să devină ireversibile”, a transmis Piperea.