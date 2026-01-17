AVERTISMENT al unui cunoscut economist: Euro ar putea urca brusc la 7 lei!

sâmbătă, 17 ianuarie 2026

Euro ar putea urca brusc la 7 lei din cauza dezechilibrelor economice majore, avertizează economistul Radu Georgescu. România pierde lunar peste 2 miliarde de euro din comerțul extern, bani acoperiți doar prin împrumuturi externe. Cursul rămâne stabil artificial, susținut de aceste credite.

Problema apare dacă statul nu mai reușește să se împrumute: lipsa lichidității în euro ar declanșa o depreciere rapidă a leului. Practic, fără bani din exterior, cursul ar „sări” abrupt.

Deși Guvernul promite reducerea deficitului bugetar, ieșirile masive de valută continuă. Fără reforme care să crească exporturile și să reducă importurile, presiunea pe leu rămâne, iar anul 2026 se anunță riscant economic.

