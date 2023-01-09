marți, 6 ianuarie 2026

AVEREA PRINȚULUI PERNELOR DIN VÂLCEA, CEZAR BULACU. O BEIZADEA CU AERE DE… POLITICIAN

Există personaje publice care nu se nasc cu o ideologie, ci cu un avantaj competitiv ereditar. În cazul lui Cezar Bulacu, fiul senatorului Romulus Bulacu, vorbim despre o biografie care curge lin, fără hopuri, pe culoarele moi ale afacerilor de familie, administrației publice și politicii locale. Doar o orbire confortabilă, tipică beizadelei care confundă interesul public cu oportunitatea personală.

Cezar Bulacu nu este sărac. Nici pe departe. Conform declarației de avere depuse în mai 2025, document public, acesta deține – împreună cu soția – mai multe proprietăți imobiliare dobândite într-un ritm care ar face invidios orice tânăr „obișnuit” din România:

– terenuri intravilane în Râmnicu Vâlcea, cumpărate în 2023;

– o casă de locuit în Râmnicu Vâlcea (126 mp);

– două apartamente, unul în Sibiu (2019) și unul în București (2022), acesta din urmă obținut prin moștenire de la tatăl său, Romulus Bulacu;

– un credit bancar de aproape 300.000 de lei, scadent în 2033 – detaliu care sugerează investiții serioase, nu griji de supraviețuire.

La capitolul venituri, „Prințul pernelor” nu trăiește din idealuri politice. Este administrator și director în firmele familiei – MINET SA și MINET CONF SRL – de unde încasează anual sume consistente. Adăugăm și indemnizația de consilier local, plus un rol de administrator într-o firmă din Sibiu. Soția este, deloc întâmplător, angajată la Autoritatea Electorală Permanentă. Statul și businessul se țin de mână, discret, ca într-o fotografie de familie bine regizată.

Și totuși, problema nu este averea. Nu este nici faptul că tatăl a fost senator, nici că familia Bulacu a construit un imperiu textil respectabil. Problema apare în momentul în care politica devine instrument de business, iar votul din Consiliul Local ajunge să aibă efect direct asupra unor tranzacții private ulterioare.

Cazul Colonia Nuci este simptomatic. În februarie, proiectul prin care Primăria Râmnicului urma să cumpere terenuri și clădiri pentru locuințe sociale pică la vot. Cezar Bulacu se opune sau se abține. Câteva luni mai târziu, aceleași active ajung să fie cumpărate de o firmă înființată chiar de consilierii care au blocat proiectul public. Coincidență? Poate. Legal? Rămâne de stabilit. Moral? Greu de apărat.

Apărarea este aproape copilărească: „ne-am abținut pentru că proiectul era gestionat de cine nu trebuia”. Un motiv subțire, care nu schimbă esența: interesul public a fost sacrificat, iar oportunitatea privată a fost valorificată. Iar când primarul a sesizat ANI și Parchetul, reacția nu a fost una de asumare, ci de contraatac politic.

Aici nu vorbim despre escrocherie. Nici despre hoție dovedită. Vorbim despre orbirea privilegiului. Despre tânărul politician care nu vede nimic greșit în a vota contra unei investiții publice, pentru ca apoi să o facă profitabilă în nume propriu. Despre reflexul de clan, despre convingerea că „se poate”, pentru că așa s-a putut mereu.

Cezar Bulacu nu este un copil. Este un om matur, cu avere, cu funcții, cu influență. Tocmai de aceea, scuza naivității nu ține. Când intri în politică, nu mai ești doar fiul cuiva, ci reprezentantul unor oameni care nu au nici terenuri de cumpărat, nici firme de înființat, nici timp să aștepte promisiuni de donații viitoare...

Tiberiu Pîrnău