Autostrada Sibiu – Pitești, din nou în dificultate: lucrări suplimentare cerute în zone cu risc major de alunecări

Autostrada A1 Sibiu – Pitești, cel mai complex proiect rutier aflat în execuție în România, se confruntă cu noi probleme serioase în teren. Studiile topografice și geotehnice realizate pe parcursul lucrărilor au scos la iveală existența unor zone cu instabilitate accentuată, inclusiv sectoare expuse alunecărilor de teren, în ciuda faptului că proiectul a respectat inițial toate condițiile de mediu impuse.

Pentru a preveni riscuri majore asupra siguranței construcției și a traficului rutier, specialiștii au concluzionat că sunt necesare lucrări suplimentare de stabilizare. Aceste intervenții vizează inclusiv zone sensibile: zone-tampon, arii de conservare durabilă și perimetre de management durabil, unele aflate chiar în interiorul ariilor naturale protejate.

Derogări de la legea mediului, considerate „inevitabile”

Autoritățile admit că, pentru continuarea proiectului, este nevoie de derogări punctuale de la legislația de protecție a mediului. Traseul autostrăzii traversează arii naturale protejate de interes național, iar soluțiile tehnice impun scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic a unor suprafețe de teren, precum și defrișări limitate, prezentate drept strict necesare.

Noua formă a proiectului de act normativ care declară Autostrada Sibiu – Pitești drept proiect de interes public major, de importanță națională, vine cu argumente suplimentare rezultate din investigațiile tehnice efectuate direct în teren.

Parcul Național Cozia, din nou sub presiune

Documentația arată că, în ariile protejate Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia – Buila – Vânturarița, sunt necesare exproprieri și scoaterea din fondul forestier a aproximativ 13 hectare. Suprafețele vizate se află în zona de conservare durabilă a Parcului Național Cozia, iar intervențiile sunt motivate de necesitatea stabilizării versanților și prevenirii unor posibile calamități.

Cu alte cuvinte, pentru a ține autostrada „în picioare”, se intervine direct într-una dintre cele mai sensibile zone naturale din județul Vâlcea.

Proiect strategic, dar cu costuri și riscuri pe măsură

Autostrada Sibiu – Pitești este veriga lipsă a coridorului rutier est–vest care leagă Portul Constanța de granița de vest a României. Tronsonul are aproximativ 123 de kilometri și presupune lucrări de o complexitate extremă: nouă tuneluri rutiere, două ecoducte pentru fauna sălbatică și zeci de poduri, pasaje și viaducte peste râuri, căi ferate și drumuri naționale.

Ministerul Transporturilor invocă legislația în vigoare, potrivit căreia în ariile protejate pot fi realizate construcții doar pentru obiective ce țin de siguranța națională sau prevenirea calamităților naturale. În acest context, declararea autostrăzii ca proiect de interes public major este prezentată drept singura soluție legală pentru continuarea lucrărilor.

Între necesitate și sacrificiu

Rămâne însă o întrebare legitimă: cât de pregătit a fost, în realitate, acest proiect pentru traversarea Munților Carpați și a ariilor protejate? Iar costurile suplimentare – financiare, de mediu și administrative – cine le va suporta, în final?

Autostrada Sibiu – Pitești avansează, dar cu pași tot mai grei și cu prețuri care nu se regăsesc doar în bugete, ci și în pierderi ireversibile de patrimoniu natural.