luni, 19 ianuarie 2026

AUR Vâlcea depune plângeri penale pentru falsuri digitale

COMUNICAT OFICIAL

Filiala Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Vâlcea informează opinia publică cu privire la faptul că materialele apărute recent în mediul online, prezentate sub forma unor așa-zise capturi de ecran de pe paginile oficiale AUR și din grupurile interne de lucru, sunt falsuri fabricate în mod deliberat.

Aceste materiale au fost create, falsificate și distribuite pe o pagină de Facebook asociată unei persoane care se prezintă drept jurnalist local, fiind prezentate în mod mincinos ca provenind din canalele oficiale de comunicare ale organizației noastre. Precizăm clar și fără echivoc: ele nu sunt autentice.

Capturile respective nu provin de pe paginile oficiale ale Filialei AUR Vâlcea și nu fac parte din niciun grup intern de lucru. Ele conțin greșeli gramaticale evidente, formulări improprii și elemente care nu corespund în niciun fel stilului și regulilor de comunicare ale organizației. Aceste aspecte indică în mod clar faptul că vorbim despre materiale fabricate, nu despre mesaje reale.

Subliniem explicit, pentru corecta informare a cetățenilor, că persoana în cauză a falsificat aceste materiale și le-a distribuit cu scopul de a denigra, de a induce în eroare și de a prejudicia imaginea Filialei Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Vâlcea.

Ca urmare a acestor fapte, Filiala Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Vâlcea a depus plângeri penale pentru săvârșirea unor fapte prevăzute de legislația penală, constând, fără a se limita la acestea, în falsificarea de conținut digital, uz de fals, comunicarea de informații false, inducerea în eroare a publicului, precum și prejudicierea imaginii și reputației unei organizații politice. Organele abilitate ale statului urmează să stabilească situația de fapt și răspunderea legală, conform legii.

Filiala AUR Vâlcea respinge ferm orice tentativă de manipulare și dezinformare și își reafirmă angajamentul pentru transparență, legalitate și respect față de cetățeni. Îndemnăm publicul și mass-media să verifice informațiile exclusiv din surse oficiale și să nu distribuie materiale false, create cu scopul de a crea confuzie și de a induce în eroare opinia publică.

Filiala Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Vâlcea