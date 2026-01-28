Arbitraj scandalos la meciul CS Vâlcea 1924 - CSM Oradea! Echipa lui Bolojan câștigă cu sprijinul arbitrilor!

joi, 29 ianuarie 2026

CSM Oradea s-a impus cu 102-82 în fața CS Vâlcea 1924, însă scorul final nu reflectă pe deplin realitatea din teren. Meciul a fost marcat de un arbitraj profund dezechilibrat, cu decizii care au tăiat elanul Vâlcii exact în momentele-cheie ale partidei.

După un început echilibrat și o primă repriză în care CS Vâlcea 1924 a ținut aproape de vicecampioana României (42-47 la pauză), „Lupii Negri” au revenit motivați de la vestiare și au redus diferența la o singură posesie. A urmat însă un val de decizii discutabile, faulturi acordate într-o singură direcție și faze clare ignorate, care au permis Oradei să se desprindă decisiv.

Run-urile succesive ale gazdelor au venit pe fondul unui joc fragmentat, cu Vâlcea sancționată rapid, în timp ce contactele similare din tabăra Oradei au rămas nepedepsite. Din acel moment, meciul a fost practic scos din mâinile jucătorilor și decis la masa arbitrilor.

Oradea a profitat, a trecut de borna de 100 de puncte și a închis partida la o diferență neverosimilă față de ce s-a jucat efectiv pe parchet. Pentru CS Vâlcea 1924, rămâne gustul amar al unui meci „furat” prin arbitraj, într-un campionat care continuă să ridice serioase semne de întrebare privind corectitudinea competiției.

Pentru vâlceni urmează deplasarea de la CSM Ploiești, în timp ce Oradea va întâlni CSO Voluntari – sperăm, într-un context în care baschetul să fie decis de jucători, nu de fluier.