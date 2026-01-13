APAVIL SA: PROTEJAȚI APOMETRELE DE ÎNGHEȚ

miercuri, 14 ianuarie 2026

Societatea Apavil S.A. recomandă utilizatorilor să ia măsurile necesare pentru preîntâmpinarea problemelor legate de riscul de îngheț al instalațiilor de alimentare cu apă, care pot provoca reducerea sau chiar sistarea alimentării cu apă a imobilelor. Temperaturile scăzute pot provoca pagube importante în cazul spargerii acestora și cheltuieli cu reparațiile necesare reluării alimentării cu apă.

În acest sens, venim în întâmpinarea utilizatorilor noștri cu câteva recomandări tehnice:

Protejaţi căminul de apometru și apometrul!

Protejarea contorului și a instalaţiei interioare cu materiale termoizolante, care să reducă sau să împiedice înghețarea este obligaţia utilizatorului. În cazul în care contorul sau instalaţiile de apă se defectează din cauza îngheţului, nefiind protejate corespunzător, beneficiarul va suporta costurile înlocuirii acestora;

În cazul căminelor de apometre aveți grija ca acestea să fie închise etanș cu un capac. Recomandăm curățarea capacelor şi a ramelor acestora de praf sau pământ şi ungerea cu vaselină sau produse similare. Astfel, în caz de îngheţ, acestea vor putea fi manevrate cu uşurinţă. În ceea ce privește capacele confecţionate din tablă, este indicat, din acelaşi motiv, să se pună o folie de plastic sub capac.

Protejați instalațiile interioare de apă!

Verificați instalațiile interioare de apă: țevi, robineţi montaţi pe instalaţie pentru a vă asigura că nu există fisuri sau pierderi de apă care ar putea favoriza îngheţarea conductelor;

Închideți robinetele de exterior și asigurați-vă că deconectați furtunurile de la ele. Asigurați-vă că robinetul și porțiunea exterioară a țevilor sunt complet golite;

Blocați accesul aerului rece în incintele (case de scări, subsoluri) pe unde trec instalațiile, prin montarea geamurilor acolo unde ele lipsesc, golirea subsolurilor de ape uzate și nu în ultimul rând izolarea termică suplimentară a conductelor cu materiale specifice (vată minerală sau orice alt material izolant).

Dacă apometrele și instalațiile de apă îngheață este necesar să cunoaşteţi următoarele:

– nu acţionaţi asupra apometrelor și nu încercaţi să le dezghetaţi singuri, anunţaţi Apavil S.A.;

– dacă problema a apărut la instalaţia proprie (reţeaua interioară) puteți turna caldă, încet, peste conductă, în zona îngheţată;

– nu folosiţi focul deschis pentru dezgheţarea conductelor.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul Societății Apavil S.A. vă stă la dispoziție la numărul de telefon 0350 802 160, precum și la adresa de e-mail [email protected].

Vă mulțumim pentru colaborare!