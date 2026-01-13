APAVIL întrerupe furnizarea apei potabile pe două străzi din Râmnicu Vâlcea

miercuri, 14 ianuarie 2026

APAVIL S.A. anunță întreruperea temporară a furnizării apei potabile, miercuri, 14 ianuarie 2026, între orele 10:00 și 16:00, din cauza unor lucrări urgente de remediere a unei pierderi de apă identificate pe conducta OL D114 mm, în zona blocului I3, de pe strada Ion Referendaru, din municipiul Râmnicu Vâlcea. În acest interval, vor fi afectați consumatorii de pe strada Ion Referendaru – blocurile A13 și A14, fostul sediu al Vămii, Biserica Greco-Catolică, blocurile I2 și I3, A18/1, A18, precum și imobilele din zonă – dar și cei de pe strada Eroilor, respectiv blocurile A16 și A17, blocul Percom, PT 25 Libertății și imobilele adiacente. Reprezentanții APAVIL precizează că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor, iar pentru menținerea parametrilor de potabilitate ai apei se vor efectua purjări atât în zona de intervenție, cât și în cele învecinate, acolo unde există riscul modificării calității apei. Consumatorii sunt rugați ca, după reluarea furnizării, să lase apa să curgă până la eliminarea eventualelor impurități apărute ca urmare a întreruperii. Cheltuielile generate de această cantitate de apă vor fi suportate de APAVIL S.A., în baza unor solicitări scrise sau telefonice la dispeceratul societății, la numărul 0350 802 160, cererile urmând să fie confirmate de specialiști, conform prevederilor art. 252 din Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Reprezentanții companiei mulțumesc consumatorilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru disconfortul creat.