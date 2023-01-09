vineri, 2 ianuarie 2026

Apă nepotabilă în mai multe comune din Prahova: arsen, amoniu, fier și nitriți peste limitele admise



Consumul apei furnizate în sistem centralizat a fost interzis în mai multe localități din județul Prahova, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale unor parametri chimici periculoși pentru sănătate.

În comuna Mănești, furnizorul Hidro Prahova a anunțat instituirea interdicției de consum, în urma notificărilor primite de la Direcția de Sănătate Publică Prahova. Probe prelevate din rețea au arătat concentrații peste limitele admise de arsen. Apa distribuită nu poate fi utilizată pentru băut sau gătit, iar autoritățile subliniază că fierberea nu elimină arsenul din apă. Interdicția rămâne în vigoare până la remedierea completă a situației.

Probleme au fost semnalate și în comuna Albești-Paleologu, unde analizele efectuate în rețeaua de distribuție au indicat depășiri ale valorilor pentru amoniu și fier, în apa provenită din sursele Albești și Cioceni. Reprezentanții Hidro Prahova precizează că aceste neconformități au o cauză naturală, fiind legate de compoziția solului și a apei subterane, și nu sunt rezultatul unei poluări accidentale. În cazul fierului, apa poate avea o colorare brun-roșiatică, fără a reprezenta, potrivit companiei, un risc direct pentru sănătate. Au fost dispuse măsuri de remediere și monitorizare suplimentară.

Totodată, în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului, au fost depistate cantități ridicate de nitriți în apă. În acest caz, utilizarea apei pentru băut, gătit, prepararea laptelui pentru sugari și a ceaiurilor este interzisă, în special pentru copiii sub 3 ani, femeile care alăptează și persoanele vârstnice. Apa poate fi folosită doar pentru spălat și alte activități care nu implică contactul cu alimentele.

Pentru a sprijini populația afectată, Hidro Prahova a anunțat că va asigura distribuirea de apă potabilă prin amplasarea de containere în zonele unde au fost impuse restricțiile.