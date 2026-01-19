Antonio Popescu, deputat AUR: Partidul Alianța pentru Unirea Românilor lansează programul național „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din Diaspora

luni, 19 ianuarie 2026

Pe 24 ianuarie sărbătorim Unirea, ziua în care românii au ales să fie împreună. Cu această ocazie, noi, @Alianța pentru UnireaRomânilor, ne-am gândit la frații noștri care, împinși de lipsuri au fost nevoiți să plece și să muncească peste granițe, dar care nu au părăsit niciodată România. Au dus țara cu ei, în suflet, în muncă, în dorul de familie.

De Ziua Micii Uniri, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor lansează programul național „Înapoi Acasă”, un program dedicat românilor din Diaspora, familiilor despărțite, copiilor crescuți cu părinții departe și tuturor celor care simt că România este încă locul lor.

Cu această ocazie, voi fi la Rimini, Italia, în mijlocul comunității de români de acolo, pentru a sta de vorbă cu oamenii, pentru a înțelege problemele reale și pentru a identifica soluții concrete care să facă posibilă întoarcerea acasă. În același timp, peste 50 de colegi parlamentari AUR vor fi alături de românii din peste 40 de comunități din Diaspora, într-un demers comun, coordonat și asumat.

M-am alăturat cu tot sufletul proiectului “Înapoi Acasă”pentru ca în urmă cu zece ani, am fost și eu unul dintre românii plecați. Știu ce înseamnă munca grea departe de familie. Știu cât de dificil este drumul înapoi și cât de mult ar fi contat atunci o mână de ajutor. Tocmai de aceea cred în acest demers și îl susțin cu toată responsabilitatea.

Dacă ești român pe meleaguri străine și simți că inima ta a rămas acasă, dacă vrei să te întorci și ai nevoie de sprijin, te invit să te înscrii în programul „Înapoi Acasă”.

Unirea nu ține de distanță.

Ține de apartenență.

România te așteaptă acasă!

Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea