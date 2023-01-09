Antonio Popescu (AUR Vâlcea): „2026 trebuie să fie Anul Americii în România. Parteneriatul cu SUA este un pilon al suveranității noastre”

miercuri, 7 ianuarie 2026

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, solicită oficial Președinției, Guvernului și Parlamentului României declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul în care Statele Unite ale Americii marchează 250 de ani de existență.

Inițiativa este prezentată de AUR drept un gest strategic și simbolic, menit să consolideze relația bilaterală cu Washingtonul într-un moment de instabilitate geopolitică globală. Formațiunea susține că deciziile politice, strategice și economice luate de administrația americană, în special sub conducerea fostului președinte Donald Trump, au avut un impact major asupra apărării valorilor democratice la nivel internațional.

AUR: „Relația cu SUA este esențială pentru România”

În comunicatul transmis presei, AUR afirmă că relația României cu SUA este „esențială pentru suveranitatea națională” și pentru menținerea pluralismului politic și a libertății de exprimare. Totodată, partidul susține că orice decizie majoră adoptată de București, inclusiv în ceea ce privește evoluțiile din regiune și conflictul din Ucraina, ar trebui consultată în primul rând cu Washingtonul.

AUR invocă și noua Strategie de Securitate a Statelor Unite, pe care o consideră o dovadă clară a rolului asumat de America ca principal garant al libertăților politice și al democrației în Europa.

Declarația deputatului AUR de Vâlcea, Antonio Popescu

Deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu, susține inițiativa și afirmă că anul 2026 trebuie să devină un reper în politica externă a României:

„Declararea anului 2026 drept Anul Americii în România nu este un simplu gest festiv. Este o declarație de direcție strategică. Statele Unite au fost și rămân principalul garant al securității României și al valorilor democratice. Într-o lume tot mai instabilă, parteneriatul cu America trebuie întărit, asumat și respectat. România are nevoie de aliați puternici, nu de ambiguități geopolitice.”

Evenimente dedicate „Anului Americii în România”

Pentru a marca acest moment, AUR anunță că va organiza în 2026 conferințe, dezbateri publice, evenimente culturale și educaționale, cu accent pe tineri, menite să transmită „un mesaj clar de respect și prietenie față de națiunea americană și poporul american”.

Partidul mai susține că inițiativa ar putea contribui și la creșterea cooperării economice și atragerea investițiilor americane în România, consolidând astfel parteneriatul strategic dintre cele două state.

Până în prezent, Președinția, Guvernul și Parlamentul nu au oferit un răspuns oficial la solicitarea AUR, însă tema a intrat deja în dezbaterea publică și politică națională.