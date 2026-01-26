ANGAJĂM PERSONAL – COMPLEX TURISTIC BĂILE GOVORA

📢 ANGAJĂM PERSONAL – COMPLEX TURISTIC BĂILE GOVORA

Un complex turistic din Băile Govora își mărește echipa și caută persoane serioase și motivate pentru următoarele posturi:

🔹 Ospătari / Ospătărițe
🔹 Barmani
🔹 Cameriste

✅ Cerințe:

  • Experiența în domeniu constituie un avantaj

  • Atitudine pozitivă și orientare către client

  • Seriozitate, punctualitate și spirit de echipă

🎯 Oferim:

  • Contract de muncă stabil

  • Salariu atractiv, negociabil în funcție de experiență

  • Transport

  • Mediu de lucru plăcut, într-o zonă turistică de renume

  • Posibilitate de angajare pe termen lung

📞 Pentru detalii și programări la interviu:
Telefon: 0745210888

👉 Alătură-te echipei noastre și lucrează într-un cadru natural deosebit, la Băile Govora!

