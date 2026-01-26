📢 ANGAJĂM PERSONAL – COMPLEX TURISTIC BĂILE GOVORA

Un complex turistic din Băile Govora își mărește echipa și caută persoane serioase și motivate pentru următoarele posturi:
🔹 Ospătari / Ospătărițe
🔹 Barmani
🔹 Cameriste
Experiența în domeniu constituie un avantaj
Atitudine pozitivă și orientare către client
Seriozitate, punctualitate și spirit de echipă
Contract de muncă stabil
Salariu atractiv, negociabil în funcție de experiență
Transport
Mediu de lucru plăcut, într-o zonă turistică de renume
Posibilitate de angajare pe termen lung
📞 Pentru detalii și programări la interviu:
Telefon: 0745210888
👉 Alătură-te echipei noastre și lucrează într-un cadru natural deosebit, la Băile Govora!
