ANCHETĂ - PUZ fără aviz de mediu pentru un nou bloc pe Bulevardul Dem Rădulescu. Cine este, de fapt, CDA Imobiliare SRL

marți, 27 ianuarie 2026

PUZ fără aviz de mediu pentru un nou bloc pe Bulevardul Dem Rădulescu. Cine este, de fapt, CDA Imobiliare SRL

Un nou proiect imobiliar de amploare se pregătește în municipiul Râmnicu Vâlcea, pe Bulevardul Dem Rădulescu, una dintre cele mai aglomerate și disputate zone din oraș. Societatea CDA IMOBILIARE SRL a anunțat oficial adoptarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime D + P + 4–6 etaje, cu spații comerciale la parter și realizarea accesului, pe terenul situat la nr. 19C (CF 49728).

Decizia autorităților este una care ridică semne de întrebare: PUZ-ul a fost adoptat fără aviz de mediu, fapt menționat explicit în anunțul public. Conform procedurii legale, această hotărâre poate fi contestată în instanță, iar contextul urban și juridic sugerează că nu este exclus ca proiectul să ajungă sub lupa vecinilor sau a ONG-urilor de mediu.

Un dezvoltator mic, cu cifre în explozie

CDA Imobiliare SRL este o firmă relativ tânără, înființată în decembrie 2018, cu doar 7 angajați, dar care a raportat în 2024 o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri: +460%, ajungând la 2,25 milioane lei, și un profit net de aproape 247.000 lei, în creștere cu 831% față de anul anterior.

În ciuda acestor cifre, indicatorii financiari relevă o realitate mai puțin confortabilă: capital social infim: 1.040 lei, datorii totale de peste 12,3 milioane lei, rating de insolvență – Clasa D, cu risc catalogat drept foarte mare, risc comercial mediu, scor de evaluare 7.

Cu alte cuvinte, firma afișează profit, dar este puternic îndatorată, iar echilibrul financiar depinde de continuitatea proiectelor imobiliare.

Legături de familie și „cluster” de firme la aceeași adresă

Societatea este deținută integral de Dumitru Valentin-Alessandro, iar administrator este Dumitru Elena, persoană care apare și în alte entități comerciale din domeniul imobiliar, toate având sediul pe strada Demnității nr. 6. La aceeași adresă mai funcționează: Dumitru Elena Imobiliare SRL, DEI Imobiliare SRL, S.E.M. Carpet SRL

Această concentrare de firme ridică, cel puțin din perspectivă jurnalistică, întrebări legate de separarea reală a activităților, fluxurile financiare și eventualele transferuri de active sau riscuri între societăți.

Dosare în instanță și istoric cu Garda de Mediu

CDA Imobiliare SRL figurează în două dosare în instanță, ambele având legătură cu contestarea unui proces-verbal de contravenție emis de Garda Națională de Mediu. Unul dintre dosare se află în apel la Tribunalul Vâlcea, semn că relația firmei cu autoritățile de mediu nu a fost lipsită de tensiuni.

Acest detaliu capătă greutate suplimentară în contextul actualului PUZ, aprobat fără aviz de mediu, pentru un proiect de locuințe colective cu impact major asupra traficului, zgomotului și densității urbane.

PUZ fără aviz de mediu, într-o zonă deja sufocată

Bulevardul Dem Rădulescu este deja una dintre cele mai aglomerate artere din Râmnicu Vâlcea, cu numeroase dezvoltări imobiliare aprobate în ultimii ani. Adoptarea unui PUZ fără aviz de mediu pentru un bloc de până la 6 etaje, cu spații comerciale, ridică întrebări legitime:

cum va fi gestionat traficul suplimentar?

există suficiente locuri de parcare?

ce impact va avea asupra calității vieții locuitorilor din zonă?

Deși legal posibilă, decizia de a nu solicita aviz de mediu nu înseamnă absența impactului, ci doar o interpretare favorabilă dezvoltatorului în etapa administrativă.

Cazul CDA Imobiliare SRL este emblematic pentru modul în care se dezvoltă imobiliarele în Râmnicu Vâlcea: firme mici, cu capital minim, datorii mari, dar proiecte ambițioase, aprobate rapid, uneori fără avize sensibile. Rămâne de văzut dacă acest PUZ va rămâne neatacat sau dacă instanța va fi chemată să decidă asupra legalității și oportunității sale.

Un lucru este cert: dezvoltarea urbană continuă, dar transparența și protecția interesului public rămân, încă, sub semnul întrebării.

Tiberiu Pîrnău