ANCHETĂ - Casa milionarului Ion Bușcă, spartă de hoți. Dosar penal, păgubiți și inculpați multipli și o anchetă care bate pasul pe loc

În spatele cifrelor impresionante, al afacerilor de zeci de milioane de euro și al imaginii de om de afaceri discret, se află și episoade pe care puțini le cunosc. Unul dintre ele este spargerea locuinței milionarului vâlcean Ion Bușcă, un caz care nu mai ține de zvonuri sau bârfe locale, ci este confirmat oficial printr-un dosar penal aflat pe rolul instanțelor din Vâlcea.

Faptele sunt vechi de câțiva ani, dar consecințele lor încă se rostogolesc prin sălile de judecată. Și, ca în multe alte cazuri cu mize mari, adevărul pare să se fi împotmolit în proceduri, abțineri și restituiri către Parchet.

Furt calificat, nu „incident minor”

Dosarul penal nr. 5289/288/2021, înregistrat la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, are ca obiect furtul calificat, infracțiune prevăzută de articolul 229 din Codul Penal. Nu vorbim despre o spargere banală, ci despre o faptă considerată gravă de lege, care presupune circumstanțe agravante: mai mulți autori, organizare, planificare și un prejudiciu semnificativ.

În acest dosar, Bușcă figurează oficial ca parte vătămată și parte civilă, alături de Oana Bușcă, semn că spargerea nu a fost un simplu episod izolat, ci un eveniment cu impact direct asupra familiei și patrimoniului acestuia.

Lista părților vătămate este amplă, ceea ce conturează tabloul unei acțiuni extinse, posibil desfășurate în serie sau cu mai multe ținte.

Șase inculpați și suspiciunea unui grup organizat

Ancheta a dus la trimiterea în judecată a șase inculpați, identificați în dosar – pentru respectarea normelor legale – doar prin inițiale:

E.G.A., M.N., M.C.C., J.D.E.R., E.F.V. și M.N.B.

Prezența unui număr atât de mare de inculpați într-un dosar de furt calificat indică o structură organizată, nu un act impulsiv. Este genul de dosar care ridică inevitabil întrebări despre sursa informațiilor, despre modul în care autorii au știut ce caută și unde să caute.

Un dosar blocat între proceduri

Deși cauza a fost înregistrată încă din mai 2021, parcursul său judiciar este departe de a fi unul liniar. În decembrie 2021, doi judecători s-au abținut succesiv de la soluționarea dosarului, fapt rar întâlnit și care a contribuit la tergiversarea cauzei.

Momentul-cheie vine în septembrie 2024, când instanța dispune restituirea dosarului la Parchet, printr-o încheiere definitivă de dezinvestire. Practic, judecătorii au considerat că urmărirea penală trebuie refăcută sau completată, fără a intra pe fondul vinovăției inculpaților.

Tradus simplu: dosarul se întoarce de unde a plecat, iar adevărul rămâne, încă o dată, suspendat.

Că dosarul trenează, că este retrimis la Parchet și că nu există încă o soluție definitivă nu face decât să adâncească suspiciunile și să ridice semne de întrebare despre eficiența actului de justiție în cauze cu miză mare.

Investigația continuă.