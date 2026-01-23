vineri, 23 ianuarie 2026

Amenzile neplătite ar putea ajunge la sancțiuni penale

Românii care nu își achită amenzile contravenționale timp de 12 luni ar putea ajunge în fața instanței, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. Inițiativa, promovată de Ministerul Dezvoltării, prevede ca judecătorii să poată dispune fie muncă în folosul comunității, fie transformarea datoriei într-o amendă penală.

Propunerea a stârnit critici din partea societății civile. APADOR-CH cere eliminarea variantei cu amenda penală, argumentând că aceasta este o sancțiune specifică infracțiunilor, nu contravențiilor, și că măsura ar încălca Codul penal și Constituția.

Proiectul vizează modificarea OG nr. 2/2001 și se află în continuare în dezbatere publică, urmând să fie decisă forma finală.