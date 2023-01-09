Amenzi de sute de mii de lei și zeci de șoferi scoși din trafic

marți, 6 ianuarie 2026

Pe întreaga durată a minivacanței de la trecerea dintre ani, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea au fost prezenți în teren, acționând pentru menținerea ordinii publice și protejarea siguranței cetățenilor.

Potrivit unui comunicat oficial, efectivele IPJ Vâlcea au desfășurat misiuni permanente în contextul sărbătoririi Revelionului și al începutului de an, intervenind prompt la evenimentele semnalate și prevenind faptele antisociale.

În perioada analizată, polițiștii au gestionat 183 de sesizări, majoritatea – 164 – fiind primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. De asemenea, au fost organizate 30 de acțiuni punctuale, soldate cu aproximativ 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor aplicate ridicându-se la 147.000 de lei.

Pe linie rutieră, controalele au fost intensificate, având în vedere traficul crescut și condițiile meteo specifice sezonului rece. Oamenii legii au reținut 35 de permise de conducere, în principal pentru depășirea limitelor legale de viteză și conducere sub influența alcoolului, și au retras 21 de certificate de înmatriculare, ca urmare a unor defecțiuni tehnice. Totodată, au fost constatate șase infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Reprezentanții IPJ Vâlcea fac apel la șoferi să manifeste prudență sporită în trafic, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă.