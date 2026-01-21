ALERTĂ SANITARĂ la Vâlcea! Crește îngrijorător numărul pneumoniilor și infecțiilor respiratorii

miercuri, 21 ianuarie 2026

Săptămâna 12–18 ianuarie 2026 a adus un nou val de îmbolnăviri respiratorii în județul Vâlcea. Datele centralizate de DSP Vâlcea, conform metodologiei Centrului Național de Sănătate Publică, arată o creștere alarmantă a cazurilor, cele mai serioase probleme fiind generate de pneumonii.

În doar șapte zile au fost înregistrate 170 de cazuri de pneumonie, dintre care 63 la copii și 107 la adulți. Situația este cu atât mai gravă cu cât 53 de persoane au necesitat internare, aproape o treime din totalul pacienților. Dintre aceștia, 29 sunt copii și 24 adulți, semn că formele de boală sunt severe și necesită tratament spitalicesc.

Și infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) sunt numeroase, cu 629 de cazuri raportate, majoritatea în rândul adulților (366). Doar 9 copii au fost internați, ceea ce indică, în general, forme mai ușoare.

Gripa continuă să fie prezentă în județ, cu 39 de cazuri confirmate, însă îngrijorător este faptul că 14 pacienți au fost spitalizați, dintre care 12 sunt copii, categorie mult mai vulnerabilă în fața complicațiilor.

Concluzia săptămânii: Deși răcelile și gripa sunt specifice sezonului, pneumoniile reprezintă principala problemă medicală a momentului, prin numărul mare de îmbolnăviri și internări. Medicii recomandă prezentarea rapidă la medic în cazul simptomelor persistente sau severe și respectarea măsurilor de prevenție, mai ales în cazul copiilor și vârstnicilor.