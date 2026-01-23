ALERTĂ NOCTURNĂ ÎN DRĂGĂȘANI: Miros puternic de gaz într-un bloc, două persoane asistate medical!

vineri, 23 ianuarie 2026

Un incident provocat de miros de gaz a pus pe jar locatarii unui bloc din municipiul Drăgășani, în cursul nopții trecute. Pompierii militari vâlceni au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, după ce a fost semnalată o posibilă scăpare de gaze într-un apartament situat pe strada Dr. Dumitru Bagdasar.

La fața locului au ajuns de urgență echipaje din cadrul Detașamentelor de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Drăgășani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD. Totodată, a fost solicitat și operatorul Distrigaz.

În urma verificărilor efectuate, specialiștii Distrigaz au constatat existența unor scăpări de gaz la nivelul centralei termice din apartamentul indicat. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale pentru două persoane de sex feminin, care au prezentat simptome specifice atacului de panică. Acestea au refuzat ulterior transportul la spital.

Au fost realizate măsurători și pe casa scării blocului, iar la nivelul fiecărui contor de gaz s-au identificat scăpări minore de gaze. Ca măsură de siguranță, alimentarea cu gaze a fost oprită, iar contoarele au fost sigilate de către reprezentanții Distrigaz.

Nu s-a impus evacuarea locatarilor, iar pe întreaga durată a intervenției pompierii militari au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.