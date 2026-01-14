ALERTĂ! CET Govora își închide definitiv jumătate din capacitate: decizie ANRE de la 1 ianuarie

miercuri, 14 ianuarie 2026

ALERTĂ! CET Govora își închide definitiv jumătate din capacitate: decizie ANRE de la 1 ianuarie

CET Govora, principalul furnizor de agent termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, a închis definitiv jumătate din capacitatea sa de producție, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia vine în urma obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care impune măsuri ferme de decarbonizare a sectorului energetic.

Măsura a fost oficializată printr-o decizie emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), care a modificat licența de funcționare a CET Govora. Concret, puterea electrică instalată a centralei a fost redusă de la 200 MW la 100 MW, ceea ce înseamnă scoaterea definitivă din exploatare a jumătate din capacitate.

Potrivit documentului ANRE:

„Licența nr. 2579 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, acordată societății CET Govora SA, se modifică în sensul reducerii puterii electrice instalate de la 200 MWe la 100 MWe, ca urmare a îndeplinirii țintei T119 din cadrul PNRR.”

Închiderea este definitivă, nu temporară, și face parte dintr-un val mai amplu de restructurări în sistemul energetic național. În aceeași zi, alte 90 de MW au fost închise și la Complexul Energetic Oltenia, din aceleași motive legate de tranziția energetică impusă prin PNRR.

Impact major pentru populație

CET Govora asigură, în mod obișnuit, agent termic pentru aproximativ 87.000 de gospodării din județul Vâlcea, ceea ce face ca această reducere de capacitate să ridice semne de întrebare privind siguranța alimentării cu energie termică în perioadele de vârf.

Soluția autorităților: o centrală nouă

Pentru a compensa pierderea de capacitate, în prezent se află în construcție o nouă termocentrală care va deservi municipiul Râmnicu Vâlcea. Proiectul este realizat de asocierea Elsaco Electronic – Elsaco Engineering – Energomontaj, care a demarat lucrările în vara anului trecut.

Investiția se ridică la 140 de milioane de euro, iar termenul contractual de finalizare este sfârșitul anului 2026.

Noua centrală va avea: capacitate totală instalată de aproximativ 145 MW termici, sistem de cogenerare de înaltă eficiență, motoare și cazane care vor funcționa pe gaze naturale, instalații auxiliare moderne pentru eficiență și siguranță energetică

Autoritățile susțin că noua investiție va asigura stabilitatea furnizării agentului termic și va respecta standardele europene de mediu.